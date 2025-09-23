Χρηματιστήριο: Το buyback δίνει «φτερά» στην Τρ. Πειραιώς – Πλησιάζει ξανά τα ρεκόρ του Αυγούστου

Μία «ανάσα» από τα πρόσφατα υψηλά (7,34 ευρώ) βρίσκεται ξανά η μετοχή της Τρ. Πειραιώς, η οποία αποτελεί μία εκ των βασικών πρωταγωνιστών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμή της τράπεζας διευρύνεται κατά τουλάχιστον +1,7%, με αποτέλεσμα να έχει επιστρέψει στα 7,22 ευρώ, απέχοντας μόλις -2% από τις «κορυφές» των 7,34 ευρώ (υψηλό 4ετίας), οι οποίες είχαν σημειωθεί στις 11 Αυγούστου.

Μάλιστα, η ανοδική κίνηση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για 3η διαδοχική ημέρα, συνοδεύεται από τζίρο 12,1 εκατ. ευρώ και όγκο 1,6 εκατ. τεμαχίων (με βάση τα δεδομένα στη 1.47 το μεσημέρι).

Πράσινο φως στο buyback

Ώθηση στην τραπεζική μετοχή παρέχει η απογευματινή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αναμένεται να εγκρίνει το νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών (buyback).

Το πρόγραμμα θα είναι ύψους 100 εκατ. ευρώ και θα λειτουργεί εν είδει προμερίσματος για την τρέχουσα οικονομική χρήση του 2025, για την οποία η διοίκηση σκοπεύει να μοιράσει στους μετόχους το συνολικό ποσό των 500 εκατ. ευρώ (επαναγορά μετοχών + καταβολή μετρητών).

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η έναρξη της ισχύος του buyback θα είναι άμεση, με τις πρώτες επαναγορές μετοχών να λαμβάνουν χώρα ακόμη και εντός του Οκτωβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες, φυσικά, θα γίνουν γνωστές μετά την ολοκλήρωση της απογευματινής Γ.Σ.

Εν αναμονή των νέων τιμών – στόχων

Από εκεί και πέρα, με ενδιαφέρον αναμένονται και οι φθινοπωρινές εκθέσεις των αναλυτών με τις νέες τιμές – στόχους. Το εντυπωσιακό ράλι του 2025 (+84%) έχει περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια ανόδου, αλλά αυτό δεν αποκλείεται να αλλάξει, μετά τα νέα reports των ξένων οίκων.

Μην ξεχνάμε ότι μέσα στον Σεπτέμβριο η διοίκηση της τράπεζας είχε σειρά επαφών με αναλυτές και επενδυτές, παρουσιάζοντας τις προοπτικές για τα οικονομικά μεγέθη των επόμενων ετών.

Όσον αφορά το α’ εξάμηνο του 2025, τα καθαρά κέρδη είχαν διαμορφωθεί σε 559 εκατ. ευρώ (0,43 ευρώ/μετοχή), δηλαδή ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά (563 εκατ. ευρώ), με τον στόχο για το σύνολο του 12μηνου να παραμένει στο 0,80 ευρώ/μετοχή.

Με βάση την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση, η οποία υπολογίζεται σε κάτι περισσότερο από 9 δισ. ευρώ, ο παραπάνω στόχος αντιστοιχεί σε P/E (τιμή προς κέρδη/μετοχή) της τάξης του 9x.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)