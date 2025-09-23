Όταν ο μεγαλύτερος διαχειριστής κεφαλαίων και ο «βασιλιάς των ομολόγων» συμφωνούν: Τρέξτε σε χρυσό, ασήμι και bitcoin

Όταν ο μεγαλύτερος διαχειριστής κεφαλαίων στον κόσμο και ο Τζέφρι Γκούντλαχ – γνωστός ως «βασιλιάς των ομολόγων» – συγκλίνουν στην ίδια στρατηγική, οι αγορές ακούν με προσοχή.

Το μήνυμά τους είναι σαφές: εγκαταλείψτε τα ομόλογα και στραφείτε σε χρυσό, ασήμι και bitcoin. Σήμερα ο χρυσός εκτινάχθηκε σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα, πάνω από τα 3.750 δολάρια η ουγκία.

Η BlackRock, με υπό διαχείριση ενεργητικό 10 τρισ. δολαρίων, παρουσίασε πρόσφατα στρατηγική που ευνοεί τα πολύτιμα μέταλλα και τα κρυπτονομίσματα, μετά την τελευταία μείωση επιτοκίων της Fed. Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Gundlach δήλωσε στο CNBC ότι το να καλύπτει ο χρυσός το 25% του χαρτοφυλακίου «δεν είναι υπερβολή», προβλέποντας μάλιστα άνοδο έως τα 4.000 δολάρια η ουγκιά.

Ο κρυφός φόρος

Πίσω από αυτές τις κινήσεις βρίσκεται μια ανησυχητική πραγματικότητα, σχολιάζει το Market Watch: η λεγόμενη «οικονομική καταπίεση» (financial repression). Πρόκειται για τη στρατηγική μείωσης της πραγματικής αξίας του χρέους μέσω αρνητικών πραγματικών επιτοκίων.

Οι αποταμιεύσεις αποδίδουν λιγότερο από τον πληθωρισμό.

Η αγοραστική δύναμη φθίνει χρόνο με τον χρόνο.

Το κράτος καλύπτει χρέη χωρίς να αυξάνει φόρους ή να μειώνει δαπάνες.

Ιστορικά, μεταξύ 1942–1951, οι Αμερικανοί ομολογιούχοι έχασαν έως και 30% της αξίας τους.

Η παγίδα των ψηφιακών δολαρίων

Η νέα μορφή πίεσης έρχεται μέσω stablecoins. To Tether, με αποθεματικά 170 δισ. δολαρίων, ετοιμάζεται να λανσάρει το USA₮ – ψηφιακό δολάριο που υποχρεωτικά θα στηρίζεται σε αμερικανικά ομόλογα.

Αυτό σημαίνει ότι όποιος το χρησιμοποιεί θα χρηματοδοτεί το αμερικανικό χρέος με αποδόσεις κατώτερες του πληθωρισμού.

Η ειρωνεία; Ενώ προωθούν το stablecoin, οι ίδιοι οι εκδότες επενδύουν τα κέρδη τους σε χρυσό (8,7 δισ. δολάρια), μεταλλευτικές εταιρείες και bitcoin, εξηγεί το MarketWatch.

Οδηγός επιβίωσης: Χρυσός, ασήμι, bitcoin

Η ιστορία δείχνει ότι σε περιόδους οικονομικής καταπίεσης, μόνο τα «σκληρά» assets διασώζουν αξία.

Χρυσός: Η κλασική ασφάλεια, με τις κεντρικές τράπεζες να αγοράζουν μαζικά.

Ασήμι: Φθηνότερη εναλλακτική, με ισχυρή βιομηχανική ζήτηση (ΑΠΕ, ηλεκτρικά οχήματα).

Bitcoin: Το «ψηφιακό χρυσάφι» που δεν μπορεί να κατασχεθεί ή να υποτιμηθεί.

Η προτεινόμενη στρατηγική: 10% σε χρυσό και ασήμι, 10% σε bitcoin, έξοδος από τα μακροπρόθεσμα ομόλογα.

Όταν οι «παίκτες του καζίνο» αρχίζουν να στοιχηματίζουν ενάντια στο ίδιο το παιχνίδι, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: τα χαρτιά αλλάζουν. Ο χρυσός, το ασήμι και το bitcoin δεν είναι πλέον περιθωριακή επιλογή, αλλά κεντρικό κομμάτι του νέου επενδυτικού playbook.