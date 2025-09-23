Χρηματιστήριο: Συνεχίζει ανοδικά, δίνοντας το «τιμόνι» στις Τράπεζες

Σε θετικό έδαφος παραμένει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με το βελτιωμένο κλίμα στο εξωτερικό (νέα ρεκόρ στη Wall Street) να επαναφέρει τον Γενικό Δείκτη στην περιοχή των 2.050 μονάδων.

Κόντρα στην παρατεταμένη μεταβλητότητα, η ελληνική αγορά συνεχίζει να βρίσκει επιλεκτικά στηρίγματα σε τράπεζες και blue chips, με αποτέλεσμα να διατηρεί με χαρακτηριστική… άνεση τα κεκτημένα από το μεγάλο ράλι των προηγούμενων μηνών (+38%).

Κάπως έτσι, στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει επιφυλακτική αύξηση κατά +0,38% και διαμορφώνεται στις 2.050,29 μονάδες, κερδίζοντας κάτι περισσότερο από 7,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (2.042,63 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε οκτώ μονάδες (από 2.047,70 μονάδες έως 2.055,76 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 5,5 δισ. ευρώ.

Στο ταμπλό, τώρα, η Intralot, η οποία βρίσκεται εν μέσω της διαδικασίας εξαγοράς της Bally’s, «πιάνει» το 1,3 ευρώ για πρώτη φορά από το 2018, ενώ σε θετικό έδαφος συνεχίζει η Τρ. Πειραιώς, η οποία το απόγευμα αναμένεται να εγκρίνει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης δίνει εκ νέου το… καλό παράδειγμα στο +0,90% και τις 2.244 μονάδες, καθώς οι προοπτικές από τη διανομή των ενδιάμεσων μερισμάτων ευνοούν το αγοραστικό κλίμα.

Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς, η οποία σήμερα θα εγκρίνει το buyback των 100 εκατ. ευρώ εν είδει πρόωρης επιβράβευσης, ενισχύεται στο +1,46% και τα 7,2 ευρώ. Την ίδια ώρα, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας αυξάνεται στο +0,92% και τα 12,11 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύεται στο +1,40% και τα 3,483 ευρώ, ενώ η μετοχή της Eurobank μένει σταθερή στα 3,3 ευρώ.

Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Τρ. Κύπρου σημειώνει άνοδο στο +0,26% και τα 7,58 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να αντιδρά στο +1,11% και τα 8,19 ευρώ. Αμετάβλητη στο 1,54 ευρώ είναι η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,38% και 5.164 μονάδες), η μετοχή της Metlen ενισχύεται δυναμικά στο +1,1% και τα 50,6 ευρώ, βγάζοντας αντίδραση μετά το χαμηλό 1,5 μήνα (50,05 ευρώ). Άνοδο κατά +0,5% εμφανίζει η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία σήμερα βγαίνει στις αγορές με το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ. ΟΤΕ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Titan Cement και Cenergy αυξάνονται πέριξ του +0,5%. Στον αντίποδα, η μετοχή της Coca Cola HBC οπισθοχωρεί στο -0,6% και τα 41,4 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,61% και 2.937 μονάδες), η μετοχή της Intralot συνεχίζει στα υψηλά 7ετίας, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο +1,09% και το 1,30 ευρώ. Ράλι στο +4,1% και τα 5,4 ευρώ πραγματοποιεί η μετοχή της Alumil, η οποία είδε τα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου να καταγράφουν αισθητή βελτίωση (καθαρά κέρδη 8,7 εκατ. ευρώ από 6,6 εκατ. ευρώ πέρυσι), αν και παραμένει η εκκρεμότητα του μεγάλου δανεισμού. Νέα αύξηση στο +1% και τα 3,36 ευρώ σημειώνει η μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών εν όψει της μεθαυριανής αποκοπής του προμερίσματος (0,121 ευρώ/μετοχή).

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 60 μετοχές κινούνται ανοδικά, 21 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 13 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 145,0 δισ. ευρώ.

Συσσώρευσης συνέχεια στην Αθήνα

Συνέχεια στη συσσώρευση των τελευταίων ημερών επιχειρεί να δώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να έχουν «κυκλώσει» ως στόχο την προσέγγιση των ψυχολογικών ορίων των 2.060 μονάδων.

Έχοντας ένα σερί τριών ανοδικών συνεδριάσεων, o Γενικός Δείκτης χθες κατάφερε να υπερ-αποδώσει έναντι των ευρωπαϊκών αγορών και να κλείσει στο +0,60%, με αποτέλεσμα να ανακτήσει τις 2.040 μονάδες.

Τα στηρίγματα από επιλεκτικές μετοχές του FTSE Large Cap αποτελούν εκ νέου το «σήμα κατατεθέν» της Λεωφόρου Αθηνών, με τις τράπεζες να λειτουργούν ως σηματωρό της επενδυτικής διάθεσης εν αναμονή των ενδιάμεσων μερισμάτων.

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η κόπωση σε αρκετά blue chips είναι κάτι παραπάνω από εμφανής, γεγονός που στερεί πολύτιμες δυνάμεις. Έτσι, δεν είναι λίγοι οι traders, οι οποίοι επιλέγουν τις ρευστοποιήσεις, αναδιατάσσοντας το χαρτοφυλάκιό τους.

Σ’ αυτό, φυσικά, συμβάλλει και το γεγονός ότι ο Σεπτέμβριος αφενός θεωρείται ένας παραδοσιακά πτωτικός μήνας, αφετέρου προέρχεται από ένα μεγάλο ανοδικό σερί, το οποίο έχει προσφέρει μια μέση απόδοση +38% εντός του 2025.

Κάπως έτσι, λοιπόν, βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες το τόξο των διακυμάνσεων του Γενικού Δείκτη να μην υπερβαίνει τις 60-65 μονάδες, έχοντας ως «βάση» τις 2.001 μονάδες και ως «ταβάνι» τις 2.062 μονάδες.

Όσον αφορά την ατζέντα της ημέρας, σήμερα διεξάγεται η Γενική Συνέλευση της Τρ. Πειραιώς, η οποία έχει ως στόχο την έγκριση ενός νέου προγράμματος επαναγοράς μετοχών, ύψους 100 εκατ. ευρώ, το οποίο θα λειτουργήσει εν είδει πρόωρου μερίσματος.

Με ενδιαφέρον αναμένεται και η πρεμιέρα του νέου ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία φιλοδοξεί να αντλήσει έως και 500 εκατ. ευρώ. Το εύρος της απόδοσης έχει καθοριστεί στο 3,2% – 3,5%, με τις προτάσεις των επενδυτών να γίνονται αποδεκτές από σήμερα έως και την Πέμπτη.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τα νέα ιστορικά ρεκόρ στη Wall Street και τα διαδοχικά deals στον τεχνολογικό τομέα παρασέρνουν ανοδικά τις μετοχές παγκοσμίως, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τις γεωπολιτικές προκλήσεις και τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Είναι ενδεικτικό ότι ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται στο +0,24% και τις 554 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να κερδίζει +0,47% και να φθάνει στις 23.636 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 προμηνύουν ένα σταθεροποιητικό άνοιγμα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)