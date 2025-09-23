Eurobank: Επεκτείνει την έκδοση ομολόγου – Αντλεί επιπλέον 200 εκατ. ευρώ

Η Eurobank κατέληξε σε συμφωνία για πρόσθετη έκδοση 200 εκατ. ευρώ του ομολόγου σταθερού τοκομεριδίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε αρχικά στις 7 Ιουλίου με λήξη το 2028.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία ανακοίνωσε ότι η Τράπεζα, λόγω του σταθερού ενδιαφέροντος των θεσμικών επενδυτών για το ομόλογο σταθερού τοκομεριδίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2028 που εξέδωσε η Eurobank αρχικά στις 07 Ιουλίου 2025, κατέληξε επιτυχώς σε συμφωνία με τις Deutsche Bank και BNP Paribas, να προβεί σε πρόσθετη έκδοση συνολικού ονομαστικού ποσού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, με ιδιωτική τοποθέτηση, επί των Υφιστάμενων Τίτλων.

Η τιμή έκδοσης των Νέων Τίτλων είναι 99,817%, που συνεπάγεται απόδοση 2,978%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, οι Νέοι Τίτλοι θα ενοποιηθούν και θα αποτελούν μία σειρά έκδοσης με τους Υφιστάμενους Τίτλους, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης.

Παράλληλα, ο διακανονισμός της έκδοσης των ΝέωνΤίτλων θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2025 και αυτοί θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και θα είναι εισηγμένοι στην

αγορά Euro MTF.

Όπως αναφέρει η τράπεζα, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τους εν λόγω τίτλους θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά στην Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων

Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.