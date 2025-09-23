Χρηματιστήριο: Όλα τα βλέμματα σε ΓΕΚ Τέρνα και Πειραιώς

Με ζωηρό ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς περιμένουμε να δούμε αν οι επενδυτές θα επιλέξουν να δοκιμάσουν τα ψυχολογικά όρια των 2.060 μονάδων.

Έχοντας ένα σερί τριών ανοδικών συνεδριάσεων, o Γενικός Δείκτης χθες κατάφερε να υπερ-αποδώσει έναντι των ευρωπαϊκών αγορών και να κλείσει στο +0,60%, με αποτέλεσμα να ανακτήσει τις 2.040 μονάδες.

Τα στηρίγματα από επιλεκτικές μετοχές του FTSE Large Cap αποτελούν εκ νέου το «σήμα κατατεθέν» της Λεωφόρου Αθηνών, με τις τράπεζες να λειτουργούν ως σηματωρό της επενδυτικής διάθεσης εν αναμονή των ενδιάμεσων μερισμάτων.

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η κόπωση σε αρκετά blue chips είναι κάτι παραπάνω από εμφανής, γεγονός που στερεί πολύτιμες δυνάμεις. Έτσι, δεν είναι λίγοι οι traders, οι οποίοι επιλέγουν τις ρευστοποιήσεις, αναδιατάσσοντας το χαρτοφυλάκιό τους.

Σ’ αυτό, φυσικά, συμβάλλει και το γεγονός ότι ο Σεπτέμβριος αφενός θεωρείται ένας παραδοσιακά πτωτικός μήνας, αφετέρου προέρχεται από ένα μεγάλο ανοδικό σερί, το οποίο έχει προσφέρει μια μέση απόδοση +38% εντός του 2025.

Κάπως έτσι, λοιπόν, βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες το τόξο των διακυμάνσεων του Γενικού Δείκτη να μην υπερβαίνει τις 60-65 μονάδες, έχοντας ως «βάση» τις 2.001 μονάδες και ως «ταβάνι» τις 2.062 μονάδες.

Η ατζέντα της ημέρας

Όσον αφορά την ατζέντα της ημέρας, σήμερα διεξάγεται η Γενική Συνέλευση της Τρ. Πειραιώς, η οποία έχει ως στόχο την έγκριση ενός νέου προγράμματος επαναγοράς μετοχών, ύψους 100 εκατ. ευρώ, το οποίο θα λειτουργήσει εν είδει πρόωρου μερίσματος.

Με ενδιαφέρον αναμένεται και η πρεμιέρα του νέου ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία φιλοδοξεί να αντλήσει έως και 500 εκατ. ευρώ. Το εύρος της απόδοσης έχει καθοριστεί στο 3,2% – 3,5%, με τις προτάσεις των επενδυτών να γίνονται αποδεκτές από σήμερα έως και την Πέμπτη.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)