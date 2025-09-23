Αφού εκτόξευσε την Opendoor, έστρεψε το βλέμμα του στην Better Home – Ο διαχειριστής hedge fund που προκάλεσε ράλι 47% στη μετοχή

Mία αναφορά του διαχειριστή hedge fund Έρικ Τζάκσον ήταν αρκετή για να προκαλέσει την εκρηκτική πορεία της μετοχής της Opendoor Technologies, που από το καλοκαίρι αναδείχθηκε η αγαπημένη των traders του διαδικτύου.

Αφού έριξε την Opendoor Technologies στη δίνη της μανίας των meme stock, έχοντας σημειώσει άνοδο άνω του 420% σε ετήσια βάση, ο Έρικ Τζάκσον προκάλεσε ράλι στη μετοχή άλλης μίας εταιρείας. Συγκεκριμένα, οι μετοχές της Better Home & Finance εκτοξεύτηκαν μετά την ανακοίνωσή του ότι το hedge fund του έχει στοιχηματίσει στην Better Home & Finance.

Ακολούθως οι μετοχές της εταιρείας online στεγαστικών δανείων σημείωσαν άνοδο 47% τη Δευτέρα, κλείνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2023. Στη διάρκεια της συνεδρίασης, η μετοχή σημείωσε άνοδο έως και 176%. Μέχρι στιγμής έχει ενισχυθεί περισσότερο από 460% φέτος.

Οι δηλώσεις του Έρικ Τζάκσον

Σε μια σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τζάκσον χαρακτήρισε την Better Home & Finance ως το «Shopify των στεγαστικών δανείων», εστιάζοντας στη χρήση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τον Τζάκσον, η τεχνητή νοημοσύνη θα της επιτρέψει στην εταιρεία να αυξήσει δραματικά τον δανεισμό, διατηρώντας παράλληλα χαμηλά τον αριθμό των εργαζομένων της. Είπε επίσης ότι η εταιρεία «αναπτύσσεται ταχύτερα από» την πιστωτική εταιρεία Figure Technology Solutions, η οποία βασίζεται στο blockchain, αλλά διαπραγματεύεται με σημαντική έκπτωση βάσει των προσδοκιών για τις πωλήσεις του επόμενου έτους. Οι μετοχές της Figure έχουν αυξηθεί κατά 70% από την τιμή αρχικής δημόσιας προσφοράς τους, μετά το ντεμπούτο της εταιρείας στις αρχές αυτού του μήνα.

Προέβλεψε έτσι ότι η μετοχή της Better Home & Finance μπορεί να φτάσει περίπου τα 12.000 δολάρια σε δύο χρόνια. Συγκριτικά, την Παρασκευή η μετοχή έκλεισε στα 34,09 δολάρια. Αυτό θα εκτόξευε την αξία της εταιρείας, που σήμερα ανέρχεται σε περίπου 521 εκατ. δολάρια στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, σε πάνω από 180 δισ. δολάρια.

Αποκάλυψε επιπλέον ότι το fund του, EMJ Capital, είχε αγοράσει μετοχές της Better Home & Finance.

