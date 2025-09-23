«Φρένο» στην άνοδο του δολαρίου

Το δολάριο διέκοψε το τριήμερο ανοδικό σερί του έναντι του ευρώ και του ελβετικού φράγκου στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, με την αγορά να αξιολογεί τις νέες ομιλίες αξιωματούχων της Fed ως προς τη νομισματική στάση της κεντρικής τράπεζας.

Το δολάριο κινείται ξανά στα επίπεδα όπου βρισκόταν πριν από την απόφαση της Fed για μείωση των επιτοκίων. Το σημερινό επίπεδο του δολαρίου είναι σύμφωνο με το μήνυμα της Fed, που αποτυπώνει τις ανησυχίες για την αγορά εργασίας, όπως εκτιμούν αναλυτές. Η απουσία σημαντικών στοιχείων έως την Παρασκευή, οπότε θα δημοσιοποιηθεί ο δείκτης ατομικών καταναλωτικών δαπανών, αφήνει χώρο στους επενδυτές να επαναξιολογήσουν τις επιτοκιακές μειώσεις της Fed.

Ο δείκτης δολαρίου υποχώρησε 0,25% στις 97,46 μονάδες, ενώ έναντι του ελβετικού φράγκου το αμερικανικό νόμισμα σημείωσε πτώση 0,19%. Η χθεσινή συνεδρίαση ήταν ημέρα αποκόμισης κερδών, μετά την ανάκαμψη του δολαρίου στον απόηχο της απόφασης της Fed, όπως σημειώνουν αναλυτές. Το ευρώ ενισχύθηκε 0,25% έναντι του δολαρίου με την ισοτιμία στο 1,1773.

Επίσης, το δολάριο υποχώρησε οριακά έναντι του γιεν, στο 147,87, καθώς η πιο αυστηρή ρητορική της ιαπωνικής κεντρικής τράπεζας, που πυροδότησε φημολογίες για αύξηση των επιτοκίων, δεν κατάφερε να στηρίξει το νόμισμα.