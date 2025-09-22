Crypto: Βουτιά στην αγορά – Eξαφανίστηκαν» 1,5 δισ. δολάρια σε 24 ώρες

Οι traders κρυπτονομισμάτων είδαν περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύρια σε ανοδικά στοιχήματα να ρευστοποιούνται τη Δευτέρα, σε ένα απότομο selloff που έστειλε το Ether και άλλα tokens σε πτώση.

Σύμφωνα με στοιχεία της Coinglass, που επικαλείται το Bloomberg, περισσότεροι από 407.000 traders είδαν τις θέσεις τους να ρευστοποιούνται μαζικά σε διάστημα 24 ωρών, με την συνολική αξία της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων να πέφτει κάτω από τα 4 τρισ. δολάρια.

Το Ether έπεσε κατά 9%, στα 4.075 δολάρια, καθώς σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια στο δεύτερο μεγαλύτερο token ρευστοποιήθηκαν με μόχλευση, σύμφωνα με την Coinglass.

Το Bitcoin, κάποια στιγμή διαπραγματευόταν με πτώση 3% στα 111.998 δολάρια. Αρνητικά κινήθηκαν και άλλα δημοφιλή κρυπτονομίσματα: το Solana με -7%, το XRP με -5,8% και το Dogecoin με -9,3%.

Το μεγαλύτερο κύμα ρευστοποιήσεων τουλάχιστον από τις 27 Μαρτίου

Πρόκειται για το μεγαλύτερο κύμα ρευστοποιήσεων σε κρυπτονομίσματα τουλάχιστον από τις 27 Μαρτίου. Δεν υπήρχε σαφής αιτία για το selloff αλλά οι αναλυτές της αγοράς δήλωσαν ότι το εύρος του είναι ήταν αξιοσημείωτο.

«Η αγορά αντιμετωπίζει ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα ρευστοποίησης της χρονιάς», δήλωσε ο Timothy Misir, επικεφαλής έρευνας της BRN.

Εκτός αν το Bitcoin καταφέρει να επιστρέψει πάνω από τα 115.000 δολάρια και να παραμείνει εκεί, ο Misir διαβλέπει κίνδυνο «μεγαλύτερης πτώσης».

«Κίνδυνος μεγαλύτερης πτώσης»

Η ζήτηση από ETF ψηφιακών νομισμάτων συνέβαλε στην άνοδο του Bitcoin και του Ether σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τον Αύγουστο. Αυτή η δυναμική έχει αρχίσει να εξασθενεί, καθώς οι μετοχές εταιρειών διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, από την Strategy του Michael Saylor έως την ιαπωνική Metaplanet Inc., σημείωσαν πτώση.

«Φαίνεται ότι η αγορά χρειάζεται μια ανάσα, με ορισμένους παίκτες να ανησυχούν ότι το «DAT-trade» χάνει τη δυναμική του και δεν διαφαίνονται πλέον σημαντικές εισροές», δήλωσε ο George Mandres, ανώτερος trader στην XBTO Trading, χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Μέχρι τις 10 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης, τα κρυπτονομίσματα αναφοράς είχαν ανακτήσει μέρος των απωλειών τους, αλλά παρέμεναν στο κόκκινο, με το Ether να σημειώνει πτώση 6% και το Bitcoin 2%.