Χρηματιστήριο: Τράπεζες και Intralot έφεραν το θετικό πρόσημο

Θετικό ήταν το πρώτο κλείσιμο της εβδομάδας για το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να ανατρέπουν το αρχικό προβάδισμα των πωλητών, κόντρα στη γενικευμένη νευρικότητα στο εξωτερικό.

Η ελληνική αγορά βρήκε επιλεκτικά στηρίγματα κυρίως στις Τράπεζες και κατάφερε να επιστρέψει άνω των 2.040 μονάδων, συμπληρώνοντας την τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση.

Βέβαια, αυτό δεν αναιρεί την πλάγια κίνηση του Σεπτεμβρίου, δεδομένου ότι η Αθήνα παραμένει εγκλωβισμένη σ’ ένα στενό εύρος, αδυνατώντας να ξεφύγει από τη ζώνη των 2.000 – 2.060 μονάδων.

Πιο συγκεκριμένα, στην έναρξη του νέου πενθήμερου, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε επιφυλακτική αύξηση κατά +0,60% και διαμορφώθηκε στις 2.042,63 μονάδες, κερδίζοντας κάτι περισσότερο από 12 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής (2.030,46 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 23 μονάδες (από 2.020,00 έως 2.043,87 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 196,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 19,9 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, Εθνική και Πειραιώς επέστρεψαν στα ορόσημα των 12 και 7 ευρώ, αντίστοιχα, ενώ ράλι άνω του +6% πραγματοποίησε η Intralot, η οποία αναρριχήθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από το 2018. Από την άλλη πλευρά, Κύπρου και Intracom δέχθηκαν πίεση λόγω της αποκοπής του μερίσματος.

Έδωσαν τον ρυθμό οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, παρά την αρνητική κλίση του πρώτου ημίωρου αλλά και τη νευρικότητα της υπόλοιπης αγοράς, είχε έναν ξεκάθαρα ανοδικό ρυθμό, με αποτέλεσμα να τερματίσει στο +1,75% και τις 2.224 μονάδες.

Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς ενισχύθηκε στο +2,78% και τα 7,10 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολούθησε στο +2,52% και τα 12,00 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύτηκε στο +2,17% και τα 3,435 ευρώ, ενώ η μετοχή της Eurobank αυξήθηκε στο +1,38% και τα 3,305 ευρώ.

Η μετοχή της Τρ. Κύπρου, η οποία σήμερα «έκοψε» το δικαίωμα στο προμέρισμα του 0,2 ευρώ, διολίσθησε στο -1,82% και τα 7,56 ευρώ, ενώ η μετοχή της Optima Bank υποχώρησε στο -2,317% και τα 8,10 ευρώ. Αμετάβλητη στο 1,54 ευρώ έμεινε η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,62% και 5.144 μονάδες), η μετοχή της ΔΕΗ διευρύνθηκε στο +1,2% και τα 14,2 ευρώ, ενώ μία «ανάσα» από το ορόσημο των 3 ευρώ βρίσκεται πλέον η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η οποία ενισχύθηκε στο +0,6% και τα 2,95 ευρώ. Μικρά κέρδη στο +0,2% και τα 16,7 ευρώ εμφάνισε και ο τίτλος του ΟΤΕ. Οι μετοχές των Viohalco και Cenergy συνέχισαν τις «πτήσεις» άνω των 7 και 12 ευρώ, αντίστοιχα, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του +0,5%. Στον αντίποδα, οι μετοχές των ΟΠΑΠ, Helleniq Energy και Aegean απώλεσαν τουλάχιστον -1%, με τη μετοχή της Motor Oil να χάνει -1,8% και να πέφτει στα 25,7 ευρώ. Η μετοχή του ΔΑΑ, παρά την τιμή – στόχο της UBS (11 ευρώ), περιορίστηκε στο -0,7% και τα 10,06 ευρώ, ενώ η μετοχή της Titan Cement έδωσε συνέχεια στη διολίσθηση, τερματίζοντας στο -0,8% και τα 35,6 ευρώ, καθώς οι ρευστοποιήσεις της Fidelity φαίνεται να επηρεάζουν την εισηγμένη. Ο τίτλος της Metlen έκλεισε στο -0,89% και τα 50,05 ευρώ, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 6 Αυγούστου.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,92% και 2.919 μονάδες), η μετοχή της Intracom Holdings, η οποία «έκοψε» το δικαίωμα στο μέρισμα του 0,12 ευρώ, ξεχώρισε αρνητικά στο -2,1% και τα 3,43 ευρώ. Οι τίτλοι των Fourlis, Profile και Quest Συμμετοχών ακολούθησαν τουλάχιστον στο -1%. Η μετοχή της ΕΧΑΕ, την ίδια στιγμή, τερμάτισε στο -0,44% και τα 6,78 ευρώ εν αναμονή των διαδικασιών για τη δημόσια πρόταση της Euronext. Αντίθετα, η μετοχή της Intralot «πέταξε» στο +6,6% και το 1,28 ευρώ (για πρώτη φορά από το 2018), καθώς η διοίκηση έδωσε στη δημοσιότητα το πώς θα ήταν τα pro-forma οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένης και της ενσωμάτωσης της Bally’s. Οι μετοχές των Autohellas, Alumil, Ελλάκτωρ, Πλαστικά Θράκης και ΟΛΠ αυξήθηκαν έως και +2%, ενώ η μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανέβασε ρυθμό στο +1,99% και τα 3,33 ευρώ, εν όψει της αποκοπής του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση του 2025 (24/9). Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην Q&R, καθώς τα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου επέστρεψαν σε θετικό έδαφος (καθαρά κέρδη 0,7 εκατ. ευρώ), με τα EBITDA να αυξάνονται στα 2 εκατ. ευρώ (από 0,8 εκατ. ευρώ πέρυσι). Κάπως έτσι, η μετοχή διευρύνθηκε στο +4,2% και το 1,42 ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 50 μετοχές κινήθηκαν καθοδικά, 49 μετοχές σημείωσαν άνοδο, ενώ 16 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 144,8 δισ. ευρώ.

Πλάγια… βήματα στο Χρηματιστήριο

Μια παρατεταμένη περίοδο πλάγιας κίνησης διανύει μέσα στον Σεπτέμβριο το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ναι μεν κρατά τις 2.000 μονάδες, αλλά ταυτόχρονα διστάζει να αναμετρηθεί με τις «κορυφές» των 2.126 μονάδων.

Ο Γενικός Δείκτης, καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, «παίζει» σ’ ένα στενό εύρος, το οποίο δεν ξεπερνά τις 60-65 μονάδες, με αποτέλεσμα να είναι στάσιμος, μην προσφέροντας ιδιαίτερες συγκινήσεις και υιοθετώντας αμυντική στάση.

Οι γενικευμένες προκλήσεις στο εξωτερικό, η αναδιάρθρωση των ξένων επενδυτικών χαρτοφυλακίων αλλά και η εύλογη κόπωση από το μεγάλο ράλι των προηγούμενων 10 μηνών (Νοέμβριος ’24 – Αύγουστος ’25) διαδραματίζουν καίριο ρόλο σ’ αυτήν την πλάγια κίνηση.

Επίσης, μην ξεχνάμε ότι σταδιακά εισερχόμαστε σε μια περίοδο αυξημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων, η οποία αναμένεται να απορροφήσει μέρος της διαθέσιμης ρευστότητας. Αύριο, για παράδειγμα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βγαίνει στις αγορές μ’ ένα ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ, ενώ τον Οκτώβριο θα ακολουθήσε η Intralot με την ΑΜΚ των 400 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, όμως, οι επενδυτές δεν μπορούν να νιώθουν απογοητευμένοι. Αφενός τα αθροιστικά κέρδη του 2025 ξεπερνούν το +38%, αφετέρου ο Γενικός Δείκτης παραμένει άνω του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων, μην υποκύπτοντας στον πειρασμό της διόρθωσης και φιγουράροντας στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας 15ετίας.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των αναλυτών στρέφεται στην αιφνιδιαστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει νέους περιορισμούς στη μετακίνηση εργαζομένων, κάτι που αναμένεται να επιφέρει αρκετά προβλήματα κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο. Το απόγευμα, επίσης, αναμένονται και τα στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη στις χώρες της Ευρωζώνης.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται πτωτικά στο -0,22% και τις 552 μονάδες. Απώλειες στο -0,69% και τις 23.475 μονάδες καταγράφει ο γερμανικός DAX. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 σημειώνουν ελεγχόμενη κάμψη της τάξης του -0,5%, αφομοιώνοντας τα ιστορικά ρεκόρ της προηγούμενης εβδομάδας.

