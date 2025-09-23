Χρηματιστήριο: Γιατί η Eurobank ανεβάζει τον πήχη για την Trade Estates

Σύσταση buy και τιμή – στόχο στα 2,35 ευρώ δίνει για τη μετοχή της Trade Estates η Eurobank Equities, η οποία βλέπει το περιθώριο ανόδου στο +26%.

«Κλειδί» αποτελούν οι ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 19 εκατ. ευρώ για την τρέχουσα χρήση, δηλαδή +44% σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση και +15% σε σχέση με το 2024.

Επίσης, ο αναλυτής περιμένει μέση ετήσια άνοδο των εσόδων από ενοίκια κατά +9% έως το 2029.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)