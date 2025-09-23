Χρηματιστήριο: Γιατί ο ΔΑΑ έχει χώρο… απογείωσης

Ελκυστικότερη σε σχέση με τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ευρώπης παραμένει η μετοχή του ΔΑΑ, όπως αναφέρει το νέο report της UBS.

Δίνοντας τιμή – στόχο στα 11 ευρώ και σύσταση buy, ο αναλυτής «ποντάρει» στον υψηλό ρυθμό μεταβολής των EBITDA, στην ενίσχυση της επιβατικής κίνησης αλλά και στη «φουσκωμένη» μερισματική απόδοση.

Έτσι, παρά το +26% από τις αρχές του έτους, βλέπει «χώρο απογείωσης» για την τιμή της εισηγμένης.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)