Χρηματιστήριο: Ράλι για την Intralot με ώθηση από τη Bally’s – Άλμα στα υψηλά 14 μηνών

Την…. τιμητική της φαίνεται να έχει η μετοχή της Intralot στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις προσδοκίες από το επικείμενο deal με τη Bally’s να έχει δώσει νέα πνοή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, η τιμή της εισηγμένης πραγματοποιεί άλμα της τάξης του +4,5%, με αποτέλεσμα να ενισχύεται στο 1,26 ευρώ, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024.

Μάλιστα, η ανοδική κίνηση συνοδεύεται από ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι μέχρι στιγμής έχουν αλλάξει χέρια μετοχές αξίας 2,9 εκατ. ευρώ, αλλά και πακέτο αξίας 758 χιλ. ευρώ.

Ώθηση στην εισηγμένη παρέχει η πρωτοβουλία της διοίκησης να παρουσιάσει τα pro forma οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου, ενσωματώνοντας όμως και τα στοιχεία της Bally’s, η οποία τελεί σε διαδικασία εξαγοράς από την ελληνική εταιρεία.

Σύμφωνα με τα σχετικά δεδομένα, στο α’ εξάμηνο του 2025 οι πωλήσεις θα ανέρχονταν σε 534 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη θα διαμορφώνονταν σε 75 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η ενιαία εισηγμένη θα είχε ταμειακά διαθέσιμα 119 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 1,5 δισ. ευρώ και σύνολο υποχρεώσεων 1,9 δισ. ευρώ.

Ομόλογο και στο βάθος… ΑΜΚ

Το πρωί της Δευτέρας, επίσης, έγινε γνωστό ότι η διοίκηση της Intralot προχωρά στην έκδοση ομολόγου υψηλής προτεραιότητας, ύψους έως 850 εκατ. ευρώ, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές από τις ΗΠΑ. Το επίμαχο χρηματικό ποσό θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Bally’s.

Μην ξεχνάμε δε ότι εντός του Οκτωβρίου θα λάβει χώρα και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 400 εκατ. ευρώ. Μέσω της συγκεκριμένης κίνησης, ο Νοτιοκορεάτης επιχειρηματίας Σου Κιμ, ο οποίος είναι επικεφαλής της Bally’s, θα αποκτήσει τα ηνία στη μετοχική σύνθεση της Intralot.

Η αξία της ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών έχει προσδιοριστεί στα 2,6 δισ. ευρώ, με την ελληνική εισηγμένη να αποκτά εντελώς διαφορετική μορφή και υπόσταση μετά την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω διαδικασιών.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)