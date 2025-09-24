Χρηματιστήριο: «Βροχή» ομολόγων αξίας 3,6 δισ. ευρώ την τελευταία 5ετία

Ολοταχώς για την 18η εισαγωγή διαπραγματεύσιμου ομολόγου μέσα στην τελευταία 5ετία βαδίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με το βλέμμα της επενδυτικής κοινότητας να στρέφεται από σήμερα έως και την Πέμπτη στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία βγαίνει στις αγορές με στόχο την άντληση έως και 500 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, η χρονική συγκυρία μοιάζει αρκετά ευνοϊκή για τέτοιου είδους εγχειρήματα, καθώς η επαναφορά των επιτοκίων της ΕΚΤ σε ουδέτερα επίπεδα (2%), σε συνδυασμό με την ανάγκη των εισηγμένων να χρηματοδοτήσουν τα φιλόδοξα business plans, έχουν ανοίξει την όρεξη για ολοένα και περισσότερες ομολογιακές εκδόσεις.

Η επικείμενη εισαγωγή του τίτλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη ρυθμισμένη αγορά Σταθερού Εισοδήματος του Χ.Α., έρχεται μόλις δύο μήνες μετά την αντίστοιχη κίνηση της Aegean Airlines, η οποία στις αρχές του Ιουλίου κατάφερε να αντλήσει το ποσό των 250 εκατ. ευρώ, σπάζοντας μια… ανομβρία διάρκειας περίπου 1,5 έτους.

Άλλωστε, για να βρούμε τις αμέσως προηγούμενες εισαγωγές, θα πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο στον Ιανουάριο και στον Φεβρουάριο του 2024, όταν εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση τα ομόλογα των Intralot και Autohellas αντίστοιχα. Μέσα στο 2023 είχαν λάβει χώρα, επίσης, οι εκδόσεις των ομολόγων της Ideal Holding και της Metlen.

Εμφανώς πιο ζωηρή δραστηριότητα είχαμε κατά τη διάρκεια του 2022, όταν στη ρυθμισμένη αγορά της Αθήνας άρχισαν να «παίζουν» συνολικά πέντε νέα ομόλογα, εκ των οποίων τα δύο αφορούσαν ελληνικές ναυτιλιακές της Wall Street. Συγκεκριμένα, επρόκειτο για τίτλους των Premia, Safe Bulkers, Lamda Development, Capital (CPLP) και R Energy.

Ακόμη πιο «θερμό» ήταν το ενδιαφέρον μέσα στο 2021, όταν εισήχθησαν διαδοχικά επτά ομόλογα από τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Noval Property, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, CPLP, Prodea, Costamare και Motor Oil.

Το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο, όπως και σήμερα, τα επιτόκια της ΕΚΤ βρίσκονταν σε χαμηλά επίπεδα, διαδραματίζει καίριο ρόλο στην «άνθιση» των νέων εισαγωγών.

Εάν, τώρα, αθροίσουμε τις παραπάνω 17 ομολογιακές εκδόσεις, τότε γίνεται αντιληπτό ότι οι εισηγμένες μέσα στην τελευταία 5ετία, δηλαδή από το 2021 έως και σήμερα, κατόρθωσαν να σηκώσουν μέσω των διαπραγματεύσιμων ομολόγων το συνολικό ποσό των 3,1 δισ. ευρώ, δίνοντας σημαντική πνοή στην αγορά Σταθερού Εισοδήματος του Χ.Α.

Εφόσον, βέβαια, προτρέξουμε και συνυπολογίσουμε τα 500 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τότε ο συνολικός «λογαριασμός» ανεβαίνει στα 3,6 δισ. ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος του 2025 να έχουν μεσολαβήσει και νέες εισαγωγές.

Οι εκδόσεις ομολόγων την τελευταία 5ετία

• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έως 500 εκατ. ευρώ (9/2025)*

• Aegean 250 εκατ. ευρώ (7/2025)

• Intralot 130 εκατ. ευρώ (2/2024)

• Autohellas 200 εκατ. ευρώ (1/2024)

• Ideal 100 εκατ. ευρώ (12/2023)

• Metlen 500 εκατ. ευρώ (7/2023)

• R Energy 4 εκατ. ευρώ (7/2022)

• CPLP 100 εκατ. ευρώ (7/2022)

• Lamda 230 εκατ. ευρώ (7/2022)

• Safe Bulkers 100 εκατ. ευρώ (2/2022)

• Premia 100 εκατ. ευρώ (1/2022)

• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 300 εκατ. ευρώ (12/2021)

• Noval 120 εκατ. ευρώ (12/2021)

• ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 250 εκατ. ευρώ (11/2021)

• CPLP 150 εκατ. ευρώ (10/2021)

• Prodea 300 εκατ. ευρώ (7/2021)

• Costamare 100 εκατ. ευρώ (5/2021)

• Motor Oil 200 εκατ. ευρώ (3/2021)

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)