Ακάθεκτος ο χρυσός – Πάνω από 3.720 δολάρια ανά ουγγιά η τιμή του

Ακάθεκτος συνεχίζει το ράλι του ο χρυσός, με την τιμή του να σημειώνει νέο ρεκόρ καθώς οι αγορές προετοιμάζονται για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 12:00 ώρα Ελλάδας, η τιμή spot του χρυσού διαμορφώνονταν στα 3.723.81 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα στη συνεδρίαση έφτασε στο νέο ιστορικό υψηλό των 3.726.19 δολαρίων.

Το πρόσφατο ράλι του χρυσού πυροδότησε η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) την περασμένη εβδομάδα να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης.

Η Fed δικαιολόγησε την απόφασή της αναφέροντας τους αυξανόμενους κινδύνους για την αγορά εργασίας και σηματοδότησε ότι θα συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια τους επόμενους μήνες, εάν εμφανιστούν περισσότερα σημάδια αδυναμίας της αγοράς εργασίας.

Με βάση τον καταλυτικό ρόλο της Fed στην κίνηση της τιμής του χρυσού, η αγορά έχει στραμμένη την προσοχή της στις εμφανίσεις μελών της κεντρικής τράπεζας που είναι προγραμματισμένες αυτή την εβδομάδα, αναζητώντας στοιχεία για την κατεύθυνση της νομισματικής της πολιτικής. Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, πρόκειται να κάνει δηλώσεις την Τρίτη.

Η προσοχή της αγοράς επικεντρώνεται επίσης στην ανακοίνωση των στοιχείων για τις καταναλωτικές δαπάνες (PCE) στις ΗΠΑ την Παρασκευή, καθώς τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον ρυθμό των μελλοντικών μειώσεων των επιτοκίων.

Ο δείκτης PCE πρόκειται για τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed και τα στοιχεία αναμένεται να δείξουν ότι ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός τον Αύγουστο. Ο βασικός πληθωρισμός PCE αναμένεται επίσης να παραμείνει πάνω από τον ετήσιο στόχο της Fed, που είναι 2%.

Η Fed έχει να αντιμετωπίσει δύο καταστάσεις που δείχνουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Μέχρι στιγμής, η απόφασή της να μειώσει τα επιτόκια ήρθε καθώς τα αναιμικά στοιχεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα και ο κίνδυνος επιδείνωσής τους απεδείχθησαν τελικά ισχυρότερα του φόβου ότι οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ θα επιδεινώσουν τον πληθωρισμό. Μένει να δούμε αν τα στοιχεία που θα δημοσιευθούν θα συνηγορήσουν υπέρ νέων μειώσεων.

Πάντως τα χαμηλότερα επιτόκια είναι ευνοϊκά για τα μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός. Όταν τα επιτόκια είναι χαμηλά, το κόστος ευκαιρίας (η απόδοση δηλαδή που χάνει ένας επενδυτής από το να κρατήσει χρυσό αντί να επενδύσει σε άλλα προϊόντα) της διατήρησης χρυσού μειώνεται.