Porsche: «Βουτιά» για τη μετοχή μετά τις προβλέψεις για μείωση των κερδών

Τριγμοί στη μετοχή της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, καθυστερήσεις και στα ηλεκτροκίνητα μοντέλα

Κατρακυλά η μετοχή της Porsche (-6,7%) μετά την πρόσφατη μείωση των προβλέψεων κερδοφορίας για το 2025.

Η εταιρεία ανέβαλε επίσης την κυκλοφορία μοντέλων ηλεκτρικών αυτοκινήτων λόγω της χαμηλής ζήτησης.

Η Volkswagen, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Porsche, σημείωσε επίσης πτώση περίπου 5,5% μετά την ανακοίνωση της είδησης.

Η Porsche μείωσε τις προβλέψεις της για την κερδοφορία την Παρασκευή και ανακοίνωσε καθυστέρηση στην κυκλοφορία ορισμένων πλήρως ηλεκτρικών μοντέλων, σε ένα ακόμη σημάδι των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εταιρεία, της οποίας τα κέρδη σχεδόν εξαφανίστηκαν εντελώς το β’ τρίμηνο, εν μέσω πιέσεων στην βασική της αγορά, την Κίνα, και υψηλότερων δασμών στις ΗΠΑ.

