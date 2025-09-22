Brera Holdings: Εκτόξευση άνω του 450% της μετοχής – Τι πυροδότησε το ράλι

Η μετοχή μιας ελάχιστα γνωστής εταιρείας χαρτοφυλακίου που επενδύει σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους στην Ευρώπη σημείωσε άνοδο άνω του 450% μέσα σε λίγες μέρες.

Ο λόγος για την Brera Holdings, η μετοχή της οποίας σημείωσε ράλι τις τελευταίες ημέρες. Συγκεκριμένα, από το κλείσιμο της της Τετάρτης όταν η τιμή της μετοχής της διαμορφώθηκε στα 7,65 δολάρια έως τα 43,14 δολάρια που έφτασε την Παρασκευή, η μετοχή της Brera Holdings σημείωσε άνοδο έως και 464%, αν και στη συνέχεια περιόρισε κάπως τα κέρδη της.

Η εκτόξευσή της μετοχής πήρε «αέρα» μετά την ανακοίνωση στις 18 Σεπτεμβρίου ότι θα μετατραπεί σε ψηφιακό χρηματιστήριο περιουσιακών στοιχείων και υποδομής κρυπτονομισμάτων και θα μετονομαστεί σε Solmate, μια αναφορά στην πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων solana στην οποία σκοπεύει να διατηρήσει τον ισολογισμό της.

«Η Solmate βρίσκεται σε καλή θέση καθώς η υιοθέτηση του Solana επιταχύνεται σε θεσμικές αγορές, DeFi, NFT και Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Solmate, Μάρκο Σαντόρι.

Αυτή η μετατροπή της εταιρείας χρηματοδοτείται με την υποστήριξη ιδιωτικής επένδυσης 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Στους υποστηρικτές της περιλαμβάνονται η ARK Invest της Cathie Wood και το Ίδρυμα Solana, καθώς και ο όμιλος Pulsar με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μέρος της ανόδου πιθανότατα μπορεί να αποδοθεί στην αγορά μετοχών της BREA ύψους 6,5 εκατομμυρίων από την ARK.

Η Brera έχει δηλώσει ότι μετά την μετατροπή σχεδιάζει να πραγματοποιεί συναλλαγές τόσο στον Nasdaq όσο και στο χρηματιστήριο των ΗΑΕ. Παρά τη νέα εστίαση στα κρυπτονομίσματα, η εταιρεία δήλωσε ότι εξακολουθεί να σχεδιάζει να λειτουργεί την επιχείρηση αθλητικών συναλλαγών της.

Η τάση των εταιρειών που δεν έχουν καμία σχέση με τα κρυπτονομίσματα να στρέφονται δυναμικά στον χώρο συνεχίζεται αμείωτη, παρά τις προβλέψεις ότι η μανία για τα κρυπτονομίσματα έχει «πιάσει» ταβάνι, σχολιάζει το Business Insider υπενθυμίζοντας ότι η ευνοϊκή στάση της αμερικανικής κυβέρνησης προς τα κρυπτονομίσματα έχει πυροδοτήσει τη δυναμική που βλέπουμε σε πολλά ψηφιακά asset, συμπεριλαμβανομένου του Solana, το οποίο έχει αυξηθεί κατά 75% σε έξι μήνες.