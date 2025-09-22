Χρηματιστήριο: Δίνει συνέχεια στην… ταλαιπωρία

Συνέχεια στην… ταλαιπωρία δίνει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να έχουν μικρό προβάδισμα, παρασυρόμενοι από το αρνητικό κλίμα στο εξωτερικό.

Η ελληνική αγορά, η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνει διαρκώς πλάγια βήματα, παραμένει εγκλωβισμένη σ’ ένα στενό εύρος, αδυνατώντας να ξεφύγει από τη ζώνη των 2.000 – 2.060 μονάδων.

Βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι ο Σεπτέμβριος αφενός κατά παράδοση αποτελεί έναν αρνητικό μήνα, αφετέρου έρχεται ως συνέχεια ενός εντυπωσιακού ράλι, το οποίο από τις αρχές του 2025 ξεπερνά το +38%.

Κάπως έτσι, στην πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει ελεγχόμενη κάμψη κατά -0,50% και διαμορφώνεται στις 2.020,23 μονάδες, χάνοντας κάτι περισσότερο από 10 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής (2.030,46 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 12 μονάδες (από 2.020,00 έως 2.032,08 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,7 εκατ. ευρώ αφορά σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η Τρ. Κύπρου χάνει τουλάχιστον -2,5% λόγω της αποκοπής του μερίσματος, ενώ στο -3,5% καθορίζεται η πτώση της Intracom, η οποία υποχωρεί για τον ίδιο λόγο (αποκοπή μερίσματος). Από την άλλη πλευρά, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνεχίζει στα 23 ευρώ εν όψει της αυριανής ομολογιακής έκδοσης.

Στασιμότητα στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, ακολουθώντας την τάση της υπόλοιπης αγοράς, κινείται στο -0,41% και τις 2.176 μονάδες.

Η μετοχή της Alpha Bank περιορίζεται στο -0,33% και τα 3,351 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς είναι αμετάβλητη στα 6,908 ευρώ, η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύεται στο -0,77% και τα 3,235 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας αυξάνεται στο +0,09% και τα 11,715 ευρώ.

Η μετοχή της Τρ. Κύπρου, η οποία σήμερα «έκοψε» το δικαίωμα στο προμέρισμα του 0,2 ευρώ, διολισθαίνει στο -2,6% και τα 7,50 ευρώ, ενώ η μετοχή της Optima Bank ακολουθεί στο -0,36% και τα 8,25 ευρώ. Στο -1,04% και το 1,524 ευρώ κινείται η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,33% και 5.095 μονάδες), η μετοχή της Jumbo αναδιπλώνει στο -1% και τα 31,7 ευρώ, ενώ απώλειες της τάξης του -1% εμφανίζουν και οι τίτλοι των Helleniq Energy, Aegean Airlines, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Motor Oil και ΟΠΑΠ. Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ «παίζει» στο -0,35% και τα 23 ευρώ, ενόσω αύριο θα βγει στις αγορές με το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ. Η απόδοση, όπως ανακοινώθηκε πριν λίγο, θα κυμαίνεται μεταξύ 3,2% και 3,5%. Στον αντίποδα, η μετοχή του ΟΤΕ ενισχύεται στο +0,6% και τα 16,7 ευρώ, χάρη στην ολοκλήρωση της πώλησης των ρουμανικών δραστηριοτήτων αλλά και στην έκτακτη επιβράβευση των μετόχων. Στο +0,5% και τα 50,7 ευρώ κινείται ο τίτλος της Metlen, ο οποίος είχε δεχθεί αρκετή πίεση τις προηγούμενες ημέρες.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,29% και 2.884 μονάδες), η μετοχή της Intracom Holdings, η οποία «κόβει» το δικαίωμα στο μέρισμα του 0,12 ευρώ, ξεχωρίζει αρνητικά στο -3,5% και τα 3,38 ευρώ. Οι τίτλοι των Fourlis, Ideal, Profile, Trade Estates, Alumil και Noval έπονται τουλάχιστον στο -1%. Η μετοχή της ΕΧΑΕ, την ίδια στιγμή, βρίσκεται στο -0,1% και τα 6,8 ευρώ εν αναμονή των διαδικασιών για τη δημόσια πρόταση της Euronext. Αντίθετα, οι μετοχές των Autohellas, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και Dimand αυξάνονται πέριξ του +0,5%.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 52 μετοχές κινούνται καθοδικά, 32 μετοχές σημειώνουν άνοδο, ενώ 16 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 143,6 δισ. ευρώ.

Πλάγια… βήματα στο Χρηματιστήριο

Μια παρατεταμένη περίοδο πλάγιας κίνησης διανύει μέσα στον Σεπτέμβριο το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ναι μεν κρατά τις 2.000 μονάδες, αλλά ταυτόχρονα διστάζει να αναμετρηθεί με τις «κορυφές» των 2.126 μονάδων.

Ο Γενικός Δείκτης, καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, «παίζει» σ’ ένα στενό εύρος, το οποίο δεν ξεπερνά τις 60-65 μονάδες, με αποτέλεσμα να είναι στάσιμος, μην προσφέροντας ιδιαίτερες συγκινήσεις και υιοθετώντας αμυντική στάση.

Οι γενικευμένες προκλήσεις στο εξωτερικό, η αναδιάρθρωση των ξένων επενδυτικών χαρτοφυλακίων αλλά και η εύλογη κόπωση από το μεγάλο ράλι των προηγούμενων 10 μηνών (Νοέμβριος ’24 – Αύγουστος ’25) διαδραματίζουν καίριο ρόλο σ’ αυτήν την πλάγια κίνηση.

Επίσης, μην ξεχνάμε ότι σταδιακά εισερχόμαστε σε μια περίοδο αυξημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων, η οποία αναμένεται να απορροφήσει μέρος της διαθέσιμης ρευστότητας. Αύριο, για παράδειγμα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βγαίνει στις αγορές μ’ ένα ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ, ενώ τον Οκτώβριο θα ακολουθήσε η Intralot με την ΑΜΚ των 400 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, όμως, οι επενδυτές δεν μπορούν να νιώθουν απογοητευμένοι. Αφενός τα αθροιστικά κέρδη του 2025 ξεπερνούν το +38%, αφετέρου ο Γενικός Δείκτης παραμένει άνω του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων, μην υποκύπτοντας στον πειρασμό της διόρθωσης και φιγουράροντας στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας 15ετίας.

Στο μεταξύ, οι εισηγμένες συνεχίζουν τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το α’ εξάμηνο του 2025, με τη σκυτάλη να παίρνουν σήμερα οι διοικήσεις των Alumil και Q&R.

Την ίδια ώρα, η Intracom «κόβει» το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα του 0,12 ευρώ/μετοχή (dividend yield 3,4%), ενώ η Τρ. Κύπρου διαπραγματεύεται χωρίς το αντίστοιχο δικαίωμα στην ενδιάμεση πληρωμή του 0,20 ευρώ/μετοχή (dividend yield 2,5%).

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των αναλυτών στρέφεται στην αιφνιδιαστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει νέους περιορισμούς στη μετακίνηση εργαζομένων, κάτι που αναμένεται να επιφέρει αρκετά προβλήματα κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο. Σήμερα, επίσης, αναμένονται και τα στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη στις χώρες της Ευρωζώνης.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ξεκινά με απώλειες -0,25% και διαμορφώνεται στις 552 μονάδες. Απώλειες στο -0,60% και τις 23.491 μονάδες καταγράφει ο γερμανικός DAX. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 σηειώνουν κάμψη της τάξης του -0,5%, αφομοιώνοντας τα ιστορικά ρεκόρ της προηγούμενης εβδομάδας.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)