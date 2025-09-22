Χρηματιστήριο: Συντήρηση… δυνάμεων εν όψει των κεφαλαιακών εκδόσεων

Μια παρατεταμένη περίοδο πλάγιας κίνησης διανύει μέσα στον Σεπτέμβριο το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ναι μεν κρατά τις 2.000 μονάδες, αλλά ταυτόχρονα διστάζει να αναμετρηθεί με τις «κορυφές» των 2.126 μονάδων.

Ο Γενικός Δείκτης, καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, «παίζει» σ’ ένα στενό εύρος, το οποίο δεν ξεπερνά τις 60-65 μονάδες, με αποτέλεσμα να είναι στάσιμος, μην προσφέροντας ιδιαίτερες συγκινήσεις και υιοθετώντας αμυντική στάση.

Οι γενικευμένες προκλήσεις στο εξωτερικό, η αναδιάρθρωση των ξένων επενδυτικών χαρτοφυλακίων αλλά και η εύλογη κόπωση από το μεγάλο ράλι των προηγούμενων 10 μηνών (Νοέμβριος ’24 – Αύγουστος ’25) διαδραματίζουν καίριο ρόλο σ’ αυτήν την πλάγια κίνηση.

Επίσης, μην ξεχνάμε ότι σταδιακά εισερχόμαστε σε μια περίοδο αυξημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων, η οποία αναμένεται να απορροφήσει μέρος της διαθέσιμης ρευστότητας. Αύριο, για παράδειγμα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βγαίνει στις αγορές μ’ ένα ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ, ενώ τον Οκτώβριο θα ακολουθήσε η Intralot με την ΑΜΚ των 400 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, όμως, οι επενδυτές δεν μπορούν να νιώθουν απογοητευμένοι. Αφενός τα αθροιστικά κέρδη του 2025 ξεπερνούν το +38%, αφετέρου ο Γενικός Δείκτης παραμένει άνω του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων, μην υποκύπτοντας στον πειρασμό της διόρθωσης και φιγουράροντας στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας 15ετίας.

Η ατζέντα της ημέρας

Στο μεταξύ, οι εισηγμένες συνεχίζουν τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το α’ εξάμηνο του 2025, με τη σκυτάλη να παίρνουν σήμερα οι διοικήσεις των Alumil και Q&R.

Την ίδια ώρα, η Intracom «κόβει» το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα του 0,12 ευρώ/μετοχή (dividend yield 3,4%), ενώ η Τρ. Κύπρου διαπραγματεύεται χωρίς το αντίστοιχο δικαίωμα στην ενδιάμεση πληρωμή του 0,20 ευρώ/μετοχή (dividend yield 2,5%).

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)