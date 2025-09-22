Αποκλειστικό: Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Η ΑΑΔΕ μπλοκάρει κωδικούς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών

© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ταλανίζει το πολιτικό σύστημα ακουμπά πλέον και τη χρηματιστηριακή αγορά.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Ν», την τελευταία εβδομάδα οι χρηματιστηριακές εταιρείες έχουν πάρει εντολή από την ΑΑΔΕ να μπλοκαριστούν τα κεφάλαια που υπάρχουν σε χρηματιστηριακούς κωδικούς για φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην παράνομη επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρουν οι επικεφαλής των χρηματιστηριακών εταιρειών στη «Ν», μόλις δίνεται η εντολή από την ΑΑΔΕ για το πάγωμα των επενδυτικών μερίδων γίνεται ενημέρωση στο φυσικό πρόσωπο που γνωρίζει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα κεφάλαια για τοποθετήσεις στο Χρηματιστήριο. Το σύνολο των επενδυτικών κωδικών ανέρχεται σε εκατοντάδες και μάλιστα τα ποσά ξεκινούν από 1.000 και 2.000 ευρώ και φθάνουν μέχρι και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Παράλληλα έχει γίνει γνωστό ότι οι περισσότεροι κωδικοί δεν ανήκουν στα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά έχουν μεταβιβαστεί σε πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού (σύζυγοι, παιδιά).

ΑΧΕΠΕΥ

Ολοένα και μικρότερος γίνεται ο αριθμός των χρηματιστηριακών εταιρειών που πραγματοποιούν τις συναλλαγές στην αγορά μετοχών, αφού οι περισσότερες εντολές προέρχονται από ξένα funds με δηλωμένες έδρες το Λονδίνο, το Λουξεμβούργο, την Κύπρο, τη Φραγκφούρτη και τη Νέα Υόρκη. Τις ξένες εντολές εκτελούν οι θυγατρικές χρηματιστηριακές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και δύο μεγάλες ιδιωτικές ΑΧΕΠΕΥ, όπως είναι η μοναδική εισηγμένη του κλάδου, η Euroxx, και η Παντελάκης ΑΧΕΠΕΥ.

Αν προσθέσουμε στις 10 πρώτες χρηματιστηριακές και τα τρία μεγαλύτερα remote members (μέλη εξ αποστάσεως), το ποσοστό συγκεντρωτισμού προσεγγίζει το 97%, γεγονός που σημαίνει ότι έχει περιοριστεί στο 3% το μερίδιο αγοράς που διαχειρίζονται οι αμιγώς ιδιωτικές ΑΧΕΠΕΥ, που δεν ξεπερνούν πλέον τις 22.

Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, τα αποτελέσματα της τελευταίας διετίας κυμαίνονται σε τέτοια επίπεδα, ώστε οι εταιρείες να επιτυγχάνουν κάποια περιορισμένα κέρδη – και αυτό μέσα από μια ιδιαίτερα λιτή διαχείριση και έλεγχο στα διοικητικά έξοδα. Γενικά ο κλάδος, που πέρασε έντονες περιπέτειες κατά την προηγούμενη δεκαετία, φαίνεται να επιβιώνει, ενώ για όσες (λίγες σε αριθμό) εταιρείες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά ζητήματα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη προνοήσει έτσι ώστε πιθανή αδυναμία τους να μην προκαλέσει προβλήματα σε πελάτες και συνεγγυητικό κεφάλαιο.

Αποτιμήσεις

Ειδικότερα, οι εγχώριες ΑΧΕΠΕΥ εκμεταλλεύτηκαν πέρυσι τη σημαντική αύξηση της μέσης ημερήσιας αξίας των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ενώ παράλληλα ορισμένες από αυτές ωφελήθηκαν τόσο από την άνοδο των αποτιμήσεων των ελληνικών μετοχών στο Χ.Α. (π.χ. κέρδη στα ίδια επενδυτικά χαρτοφυλάκιά τους, αυξημένα έσοδα προμηθειών από διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών) όσο και από την προσφορά υπηρεσιών στον χώρο του investment banking (π.χ. σύμβουλοι έκδοσης, αναδοχές σε αυξήσεις κεφαλαίου, συμβολή σε εκδόσεις εταιρικών ομολόγων και σε placements κ.λπ.).

Αν και το επίπεδο των χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων δεν έχει επανέλθει ακόμη στα προ οικονομικής κρίσης επίπεδα (άλλωστε, ο τότε αριθμός των ΑΧΕ ήταν πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με σήμερα), η πλειονότητα των εταιρειών του κλάδου έχει επιστρέψει κατά την τελευταία διετία σε κερδοφόρα αποτελέσματα.

Η πορεία των ΑΧΕ από το 1999 έως σήμερα

Σήμερα λειτουργούν 27 ελληνικές χρηματιστηριακές, όταν το 1999 ήταν σε λειτουργία 91. Υπολογίζεται ότι το 60% των εργαζομένων –που είχαν ξεπεράσει τις 6.000 το 1999– στις χρηματιστηριακές εταιρείες είχε απολυθεί το διάστημα μεταξύ 2000-2009, εξαιτίας του αναιμικού τζίρου της αγοράς και του μεγάλου αριθμού των εταιρειών του κλάδου.

Σήμερα, σε μια χρηματιστηριακή εταιρεία υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες εργαζομένων:

Οι αντικριστές (dealers)

Τα στελέχη που βρίσκονται μπροστά στα μόνιτορ και έχουν ως ευθύνη να εκτελούν τις εντολές αγοράς και πώλησης μετοχών που δέχονται από τους πελάτες τους. Οι αντικριστές, στην πλειονότητά τους, αμείβονται με βασικό μισθό από τη χρηματιστηριακή.

Οι brokers (μεσίτες)

Αποτελούν τους ενδιάμεσους μεταξύ των ειδικών διαπραγματευτών (dealers) και των αντισυμβαλλομένων – πελατών τους. Το κέρδος τους προέρχεται από τη χρέωση των πελατών για τις υπηρεσίες τους. Η πλειονότητα των brokers προήλθε από τις χιλιάδες ΑΕΛΔΕ που είχαν δημιουργηθεί από το 1999 και μετά, μεταφέροντας τα χαρτοφυλάκιά τους σε χρηματιστηριακές εταιρείες προκειμένου να επιβιώσουν επαγγελματικά.

Οι μικρές χρηματιστηριακές

Οι περισσότερες από τις μικρές χρηματιστηριακές διατηρούνται εν ζωή είτε με πολύ λίγους ιδιώτες πελάτες είτε διότι οι βασικοί μέτοχοι δεν επιθυμούν να τις κλείσουν και συχνά χρηματοδοτούν οι ίδιοι τη δραστηριότητά τους.

Ο στόχος των ελληνικών χρηματιστηριακών είναι κοινός: να μειωθούν τα κόστη. Οι ιδιωτικές χρηματιστηριακές κρατούν μόνο τη διαβίβαση εντολών και μεταφέρουν το κοστοβόρο κομμάτι υπηρεσιών –όπως είναι το ταμείο τίτλων και η εκκαθάριση– στις μεγάλες χρηματιστηριακές που είναι θυγατρικές τραπεζών.

Την επίσπευση των συμμαχιών προωθούν κυρίως οι μικρές οικογενειακές χρηματιστηριακές, που συζητούν με θυγατρικές τραπεζών και προσφέρουν ένα χαρτοφυλάκιο πελατών αξίας από 5 έως 30 εκατ. ευρώ.