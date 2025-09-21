Αγορές: Νέα τάξη πραγμάτων γραμμένη με αλγόριθμο – Η AI σβήνει αναταράξεις, φουσκώνει τις μετοχές

Μία «νέα τάξη πραγμάτων» στις διεθνείς αγορές δημιουργεί η αυτοματοποίηση και δη η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), με αρκετά ερωτηματικά για το εάν αυτό είναι το φυσιολογικό για τους traders.

Ο κόσμος των αγορών κάνει λόγο για αλλαγή εποχής. Η υψηλή τεχνολογία αφενός «συνθλίβει» τη μεταβλητότητα στην αγορά ξένου συναλλάγματος, αφετέρου ενέχει τον κίνδυνο φούσκας στις μετοχές των big tech -κίνδυνος γνώριμος αλλά τρομακτικός-, καθώς η ξέφρενη κούρσα ανόδου στηρίζεται στον άκρατο ενθουσιασμό γύρω από την ΑΙ. Και ακόμη βρισκόμαστε στην αρχή καταιγιστικών αλλαγών…

Η αγορά συναλλάγματος, αξίας περίπου 7,5 τρισ. δολαρίων ημερησίως, παρουσιάζει τον τελευταίο καιρό ιστορικά χαμηλή μεταβλητότητα, ως αποτέλεσμα της αυτοματοποίησης και των ηλεκτρονικών συναλλαγών με αλγόριθμους.

Η προηγούμενη κανονικότητα των απότομων και παρατεταμένων διακυμάνσεων και «εκρήξεων» φαίνεται να αντικαθίσταται από πιο ήπια, ελεγχόμενη δραστηριότητα.

Και το βασανιστικό ερώτημα που τέθηκε προς συζήτηση από τους κορυφαίους traders στο ετήσιο συνέδριο TradeTech FX στη Βαρκελώνη, είναι μήπως η υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών στις συναλλαγές έχει επίδραση τύπου «αγέλης» στην αγορά. Γιατί, όπως υποστηρίζουν, οι αλγόριθμοι κινούνται προς σχεδόν πανομοιότυπα μοντέλα τιμολόγησης και πανομοιότυπες στρατηγικές. Πολύ περισσότερο, προειδοποιούν ότι η απουσία έντονων διακυμάνσεων δημιουργεί τον κίνδυνο αποχώρησης των παικτών, καθώς γίνεται δυσκολότερη η άντληση κέρδους.

Είναι γεγονός ότι η μεταβλητότητα στην αγορά συναλλάγματος έχει μειωθεί σχεδόν στα χαμηλότερα επίπεδα του έτους, καθιστώντας τις αναταράξεις που προκλήθηκαν από την είδηση της επιβολής των αμερικανικών ανταποδοτικών δασμών τον Απρίλιο μια σύντομη παρένθεση σε μια μακροπρόθεσμη πτωτική τάση. Ενώ οι traders ευημερούν σε περιβάλλον με μεγάλες διακυμάνσεις, ένα πιο ήρεμο περιβάλλον θα μπορούσε να είναι θετικό για διαχειριστές κεφαλαίων και εταιρείες που επιδιώκουν να αντισταθμίσουν την έκθεσή τους σε κινδύνους.

Γρήγορη αντίδραση

«Η ικανότητα αυτόματης εξάλειψης της μεταβλητότητας έχει αυξηθεί εκθετικά», δήλωσε στο Bloomberg ο Γκόρντον Νούναν, επικεφαλής συναλλαγών FX στη Schroders, επισημαίνοντας την αντίδραση της αγοράς μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για τις νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ ως απόδειξη των νέων εξελίξεων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. «Τα spreads παλαιότερα διευρύνονταν για ώρες, τώρα επιστρέφουν στο φυσιολογικό εύρος μέσα σε 30 δευτερόλεπτα».

Η μετατόπιση αυτή έχει τοποθετήσει τα νομίσματα σε μια «ιδιόμορφη γωνιά» των παγκόσμιων αγορών, αποκομμένη από τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις που παρατηρούνται σε μετοχές και ομόλογα, παρά την πληθώρα οικονομικών και γεωπολιτικών κινδύνων.

Η εν λόγω ηρεμία αποτυπώνεται σε πολλαπλούς δείκτες. Η ενδοημερήσια διακύμανση του ευρώ είναι χαμηλότερη από το ήμισυ του μακροπρόθεσμου μέσου όρου. Αντίθετα, τα ομόλογα και οι μετοχές συνεχίζουν να εμφανίζουν μεταβλητότητα, σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα. Το εργαλείο Market Impact Monitor του Bloomberg δείχνει ότι οι αγορές συναλλάγματος έχουν πλέον χαμηλότερη απόκριση ακόμη και σε σημαντικές ανακοινώσεις μακροοικονομικών, σε σύγκριση με τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Η αλλαγή αυτή έχει μετατρέψει τα στοιχήματα κατά της μεταβλητότητας σε βασική στρατηγική στις αγορές συναλλάγματος. Στο παρελθόν, οι διαχειριστές κεφαλαίου θα χρησιμοποιούσαν ένα τέτοιο περιβάλλον ως ευκαιρία για να αποκτήσουν φθηνά μέσα αντιστάθμισης έναντι της επόμενης αναταραχής, αλλά τέτοια επεισόδια γίνονται όλο και πιο σπάνια.

«Πριν από μερικά χρόνια, βλέπαμε κάθε τόσο ένα flash crash. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί», πρόσθεσε ο Νούμαν, υποστηρίζοντας ότι οι εξειδικευμένοι traders στην αγορά ξένου συναλλάγματος μπορεί να μην είναι πλέον απαραίτητοι. «Η αγορά είναι πλέον απίστευτα αποδοτική στον τρόπο που αντιλαμβάνεται και τιμολογεί τον κίνδυνο».

Ωστόσο, η πρόσφατη πτώση στις διακυμάνσεις έχει προκαλέσει σύγχυση σε ορισμένους, οι οποίοι τη θεωρούν ασύμβατη με το μακροοικονομικό περιβάλλον. Οι εξηγήσεις κυμαίνονται από έλλειψη συναισθήματος λόγω της αντικατάστασης των traders από μηχανές έως μείωση του αριθμού των παικτών που βάζουν μεγάλα στοιχήματα.

Ορισμένοι υποστήριξαν ότι η απουσία μεταβλητότητας δικαιολογείται, καθώς τα επιτόκια μειώνονται ταυτόχρονα σε πολλές ανεπτυγμένες αγορές, ιδίως τώρα που η Federal Reserve προχώρησε σε μείωση των επιτοκίων της στη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας. «Καθώς οι κεντρικές τράπεζες συγκλίνουν στην πολιτική τους, προφανώς αυτό λειτουργεί ως κόφτης για τη μεταβλητότητα της αγοράς συναλλάγματος», δήλωσε επίσης στο Bloomberg ο Τζον Ροθστέιν, διευθύνων σύμβουλος της Optiver.

Όλα αυτά ενισχύουν ακόμη περισσότερο την άποψη της JPMorgan Asset Management ότι υπάρχει υπερβολική εστίαση στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Κέρι Κρεγκ, στρατηγικός αναλυτής της τράπεζας επενδύσεων, προειδοποιεί ότι τυχόν απογοητευτικά κέρδη από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να θέσουν το καθοδηγούμενο από την τεχνολογία παγκόσμιο ράλι των μετοχών σε μεγαλύτερο κίνδυνο απ’ ό,τι οι γεωπολιτικές εντάσεις.

Η ισχυρή ζήτηση για ΑΙ σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για περαιτέρω επιτοκιακές μειώσεις από τη Fed τροφοδοτούν τα αλλεπάλληλα ιστορικά υψηλά των μετοχών στη Wall Street. Όμως μία απογοήτευση ως προς τα κέρδη των big tech θα μπορούσε να προκαλέσει διόρθωση, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι μετοχές τους είναι υπερτιμημένες, όπως συνέβη τον Απρίλιο. Εάν οι τεράστιες επενδύσεις στην ΑΙ δεν συνοδευθούν από απτά έσοδα, τότε η αγορά θα αρχίσει να ξανασκέφτεται τον ρυθμό αύξησης των κερδών ορισμένων τεχνολογικών με υψηλές αποτιμήσεις, επισημαίνει ο Κρεγκ.

Το ράλι των big tech

Στρατηγικοί αναλυτές της Bank of America θεωρούν πάντως ότι το ράλι των big tech, που συνεχίζεται τα δύο τελευταία έτη, έχει κι άλλα περιθώρια ανόδου και οι επενδυτές μπορούν να επανατοποθετούν για περισσότερα κέρδη.

Ο Μάικλ Χάρτνετ μελέτησε 10 φούσκες μετοχών από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα και βρήκε ότι σε αυτές τις περιόδους των υπερβολικών αποτιμήσεων ο μέσος όρος κερδών από τα χαμηλά έως την κορύφωση ήταν κατά μέσο όρο 244%. Με δεδομένο ότι οι λεγόμενες Magnificent Seven έχουν αυξηθεί 223% από τα χαμηλά του Μαρτίου 2023, έχουν ακόμη κάποια περιθώρια.

Αυτές οι «επτά» -Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft, Meta, Nvidia και Tesla- έχουν μία αναλογία τιμής/κέρδους 39 και βρίσκονται μόνο 20% πάνω από τον μέσο όρο διακύμανσης των τελευταίων 200 ημερών. Συνολικά δε, η κεφαλαιοποίησή τους, άνω των 20 τρισ. δολαρίων, ξεπερνά το ΑΕΠ κορυφαίων οικονομιών, με την Nvidia να έχει την υψηλότερη αξία, άνω των 4 τρισ. δολαρίων.

Ο επιμέρους δείκτης τεχνολογίας του S&P 500 έχει ενισχυθεί 56% από τα χαμηλά του Απριλίου, ενώ ο δείκτης υψηλής τεχνολογίας Nasdaq καταγράφει μέχρι στιγμής φέτος κέρδη κοντά 17%.