Ανόδου συνέχεια για το δολάριο

Ανοδικά κινήθηκε και χθες το δολάριο, συνεχίζοντας την πορεία ανάκαμψης έναντι των κυριότερων νομισμάτων, καθώς οι traders επανεξετάζουν τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές, δύο ημέρες μετά τη μείωση των επιτοκίων από τη Φέντεραλ Ριζέρβ, παρά το σήμα ότι η περαιτέρω χαλάρωση θα γίνει μόνο σταδιακά.

Ο δείκτης δολαρίου ενισχύθηκε 0,3%, στις 97,63 μονάδες, κλείνοντας ωστόσο την εβδομάδα στάσιμος, καθώς υποχώρησε περίπου μία ποσοστιαία μονάδα τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ο Μαρκ Τσάντλερ, στρατηγικός αναλυτής της Bannockburn Forex, εκτιμά ότι, καθώς το δολάριο δέχθηκε πτωτικές πιέσεις στις δύο συνεδριάσεις πριν από την απόφαση της Fed, ενδεχομένως να έχει περιθώριο για περαιτέρω ανάκαμψη. Από την άλλη, το ευρώ υποχώρησε 0,35% έναντι του δολαρίου με την ισοτιμία στο 1,1745.

Από τα υπόλοιπα νομίσματα, η στερλίνα υποχώρησε 0,5%, στο 1,3492, έναντι του δολαρίου, στη μεγαλύτερη διήμερη πτώση από τα τέλη Ιουλίου. Ο δανεισμός της Βρετανίας αυξήθηκε περισσότερο απ’ ό,τι αναμενόταν, περιπλέκοντας περαιτέρω τις δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας. Από την άλλη, το γιεν σταθεροποιήθηκε στο 147,85 έναντι του δολαρίου, μετά την απόφαση της ιαπωνικής κεντρικής τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιό της στο 0,5%.