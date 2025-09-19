Intel: Ξανάνιωσε η μετοχή – Τα 5 δισ. της Nvidia πυροδότησαν ράλι 38ετίας

Οι μετοχές της Intel τερμάτισαν με άνοδο 23% την Πέμπτη, σημειώνοντας το μεγαλύτερο ημερήσιο άλμα τους από το 1987.

Το ράλι πυροδότησε η Nvidia με την ανακοίνωσή της ότι θα επενδύσει 5 δισ. δολάρια στην Intel στο πλαίσιο μιας συνεργασίας μεταξύ των δύο κατασκευαστών τσιπ.

Η αξία της Intel ανερχόταν στα 142 δισ. δολάρια στο κλείσιμο της Πέμπτης, πράγμα που σημαίνει ότι, εάν εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές η επένδυση των 5 δισ. της Nvidia, είναι πιθανό να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους της Intel.

Το ιστορικό deal

Οι εταιρείες συνεργάζονται για τον σχεδιασμό και την κατασκευή «πολλαπλών γενεών» custom τσιπ για data centers και προσωπικούς υπολογιστές, ανέφερε η Nvidia σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη.

Η συνεργασία προβλέπει ότι η Intel θα κατασκευάζει x86 επεξεργαστές για τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, αλλά και system-on-chips με ενσωματωμένα RTX GPUs για την αγορά προσωπικών υπολογιστών.

«Αυτή η ιστορική συνεργασία συνδέει άρρηκτα την τεχνητή νοημοσύνη και το accelerated computing stack της Nvidia με τις CPU (Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας) της Intel και το τεράστιο οικοσύστημα επεξεργαστών x86 — μια συγχώνευση των δύο πλατφορμών παγκόσμιας κλάσης», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Η άνοδος της μετοχής της Intel ανέβασε την απόδοση της από την αρχή του έτους στο 52%. Οι μετοχές της Nvidia, της πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο, αυξήθηκαν κατά 3,5% κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η Nvidia ανακοίνωσε ότι θα πληρώσει 23,28 δολάρια ανά μετοχή της Intel. Η τιμή αυτή είναι κάτω από την τιμή κλεισίματος των 24,90 δολαρίων της Τετάρτης, αλλά πάνω από τα 20,47 δολάρια ανά μετοχή που συμφώνησε να πληρώσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ τον Αύγουστο.

Μέσα και ο Τραμπ

Πριν από ένα μήνα ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την απόφασή του να αγοράσει το 10% της Intel, επενδύοντας 8,9 δισ. δολάρια, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από επιχορηγήσεις που χορηγήθηκαν στην Intel στο πλαίσιο προηγούμενων κυβερνητικών προγραμμάτων.

«Αυτή είναι μια συμφωνία που αλλάζει τα δεδομένα για την Intel, καθώς την φέρνει πλέον στο προσκήνιο του παιχνιδιού της Τεχνητής Νοημοσύνης», σχολίασε ο Dan Ives της Wedbush, λίγο μετά την ανακοίνωση της Πέμπτης.

«Μαζί με την πρόσφατη επένδυση 10% από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, αυτές ήταν οι καλύτερες εβδομάδες για την Intel μετά από χρόνια που έφερναν απογοήτευση για τους επενδυτές», πρόσθεσε ο Ives, αναφερόμενος στην απώλεια εδάφους από τους ανταγωνιστές κατασκευαστές τσιπ, συμπεριλαμβανομένης της Nvidia, τα τελευταία χρόνια.