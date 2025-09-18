Wall: Σπάνια ημέρα με ταυτόχρονα ιστορικά υψηλά και για τους 4 δείκτες

Σε επίπεδα ρεκόρ έκλεισε η Wall Street στη σημερινή συνεδρίαση, με τη μεγαλύτερη ώθηση να κερδίζουν οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης, καθώς η Fed σηματοδότησε ότι θα ακολουθήσουν δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων έως τα τέλη του έτους.

Είναι η πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2021 που και οι τέσσερις βασικοί δείκτες της Wall Street κλείνουν ταυτόχρονα σε νέα ιστορικά υψηλά. Πρόκειται και για ένα σπάνιο φαινόμενο, καθώς έχει συμβεί μόλις άλλες 25 φορές σε ολόκληρο τον 21ο αιώνα.

Όπως φαίνεται, μετά την αρχική σύγχυση που προκάλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, οι επενδυτές ξαναβρήκαν τον ενθουσιασμό τους, προσδοκώντας ότι οι κινήσεις της Fed θα προσφέρουν τόνωση στην αμερικανική οικονομία.

Ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,48% στις 6.631,96 μονάδες, ενώ ο Nasdaq τερμάτισε στις 22.470,73 μονάδες με άνοδο 0,94%. O Dow Jones ενισχύθηκε 124 μονάδες ή 0,27% στις 46.142,42 μονάδες. Καθένας από τους κορυφαίους δείκτες κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό ενδοσυνεδριακά, μετά την «ψυχρή» αντίδραση της Τετάρτης.

Επίπεδα ρεκόρ άγγιξε και ο δείκτης μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 με κέρδη 2,4%. Η τελευταία φορά που ο δείκτης είχε κλείσει σε ιστορικό υψηλό ήταν το Νοέμβριο του 2021. Οι εταιρείες μικρότερης κεφαλαιοποίησης τείνουν να ευνοούνται από τα χαμηλότερα επιτόκια, καθώς στηρίζονται περισσότερο στην εξωτερική χρηματοδότηση για τις δραστηριότητές τους και την ανάπτυξή τους συγκριτικά με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Μέρος του σημερινού ράλι ήταν και οι μετοχές υψηλής τεχνολογίας. Η μετοχή της Intel σημείωσε ράλι 22,8%, στην καλύτερη ημερήσια επίδοση σε διάρκεια 38 ετών, αφότου η Nvidia ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 5 δισ. δολάρια στην εταιρεία κατασκευής τσιπ για να αναπτύξουν από κοινού data center και τσιπ για PC. Η μετοχή της Nvidia ενισχύθηκε 3,5%.

Η άνοδος ακολούθησε την ταραχώδη συνεδρίαση της Τετάρτης, όταν η Fed, όπως αναμενόταν, μείωσε το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης. Η κεντρική τράπεζα προέβλεψε ακόμα δύο μειώσεις φέτος, κάτι που ενίσχυσε την αισιοδοξία των επενδυτών πως η Fed θα συνεχίσει την πορεία χαλάρωσης. Σήμερα, οι επενδυτές αγνόησαν την προσπάθεια του Πάουελ να χαρακτηρίσει τη μείωση ως «διαχείριση κινδύνου» και ερμήνευσαν τη στάση της Fed ως στροφή προς την ενίσχυση της ανάπτυξης και απομάκρυνση από τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Η σημερινή άνοδος βάζει τους βασικούς δείκτες σε τροχιά για ισχυρά εβδομαδιαία κέρδη. Ο S&P 500 ενισχύεται 0,7% για την εβδομάδα, οδεύοντας προς την έκτη θετική εβδομάδα στις τελευταίες επτά. Ο Russell 2000 είναι ο μεγαλύτερος κερδισμένος της εβδομάδας μέχρι τώρα, με κέρδη περίπου 3%.

Επιπλέον, η πιο χαλαρή νομισματική πολιτική αποτελεί σημαντική στήριξη για τους «ταύρους» των αγορών, σε μια περίοδο όπου οι ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις συγκρούονται με την εποχική καθοδική τάση. Τα τελευταία 75 χρόνια, ο S&P 500 έχει σημειώσει κατά μέσο όρο πτώση 0,7% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την LPL Financial. Ωστόσο, φέτος ο δείκτης καταγράφει άνοδο άνω του 2,5% μέσα στον μήνα.