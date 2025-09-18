Πήρε ανάσα το δολάριο

Ανέκαμψε το δολάριο έναντι του ευρώ στη χθεσινή συνεδρίαση από το χαμηλό τεσσάρων ετών της Τρίτης, λίγο πριν από την απόφαση της Fed για την πορεία των επιτοκίων της. Ωστόσο, κινήθηκε σε στενό εύρος της διακύμανσης, καθώς οι επενδυτές απέφυγαν τα μεγάλα ανοίγματα.

Ο δείκτης δολαρίου ενισχυόταν ενδοσυνεδριακά 0,1% στις 96,71 μονάδες, ενώ το ευρώ υποχωρούσε 0,13% έναντι του αμερικανικού νομίσματος στο 1,1852, «παίρνοντας μια ανάσα», αφού αρχικά έφθασε έως το 1,1878, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2021. Ο δείκτης δολαρίου έχει υποχωρήσει περίπου 11% φέτος και αρκετοί αναλυτές περιμένουν περαιτέρω πτώση, ανάλογα με τις επόμενες κινήσεις της Fed.

Το ιαπωνικό γιεν σταθεροποιήθηκε στο 146,20 έναντι του δολαρίου, στο υψηλότερο επίπεδο σε διάρκεια οκτώ εβδομάδων, εν αναμονή της συνεδρίασης της ιαπωνικής κεντρικής τράπεζας στο τέλος της εβδομάδας. Όσο για τη στερλίνα, δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία στο 1,3651, χωρίς και να απομακρυνθεί από τα υψηλά δυόμισι μηνών, αφότου ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός τον Σεπτέμβριο στη Βρετανία, στο 3,8%.