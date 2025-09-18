Logo Image

Πήρε ανάσα το δολάριο

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Πήρε ανάσα το δολάριο

Το ευρώ υποχωρούσε 0,13% έναντι του αμερικανικού νομίσματος, στο 1,1852

Από την έντυπη έκδοση

Έφη Τριήρη [email protected]

Ανέκαμψε το δολάριο έναντι του ευρώ στη χθεσινή συνεδρίαση από το χαμηλό τεσσάρων ετών της Τρίτης, λίγο πριν από την απόφαση της Fed για την πορεία των επιτοκίων της. Ωστόσο, κινήθηκε σε στενό εύρος της διακύμανσης, καθώς οι επενδυτές απέφυγαν τα μεγάλα ανοίγματα.

Ο δείκτης δολαρίου ενισχυόταν ενδοσυνεδριακά 0,1% στις 96,71 μονάδες, ενώ το ευρώ υποχωρούσε 0,13% έναντι του αμερικανικού νομίσματος στο 1,1852, «παίρνοντας μια ανάσα», αφού αρχικά έφθασε έως το 1,1878, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2021. Ο δείκτης δολαρίου έχει υποχωρήσει περίπου 11% φέτος και αρκετοί αναλυτές περιμένουν περαιτέρω πτώση, ανάλογα με τις επόμενες κινήσεις της Fed.

Το ιαπωνικό γιεν σταθεροποιήθηκε στο 146,20 έναντι του δολαρίου, στο υψηλότερο επίπεδο σε διάρκεια οκτώ εβδομάδων, εν αναμονή της συνεδρίασης της ιαπωνικής κεντρικής τράπεζας στο τέλος της εβδομάδας. Όσο για τη στερλίνα, δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία στο 1,3651, χωρίς και να απομακρυνθεί από τα υψηλά δυόμισι μηνών, αφότου ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός τον Σεπτέμβριο στη Βρετανία, στο 3,8%.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube