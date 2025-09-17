Logo Image

Χρηματιστήριο: Τρίτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση, στις 2.019 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Τρίτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση, στις 2.019 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Nick Paleologos / SOOC

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι μετοχές της Optima και της Metlen, ενώ πιέστηκαν οι τίτλοι της Aegean, της Alpha Bank και της Εθνικής.

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται σε καθοδική τροχιά για τρίτη συνεχή συνεδρίαση.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι μετοχές της Optima και της Metlen, ενώ πιέστηκαν οι τίτλοι της Aegean, της Alpha Bank και της Εθνικής.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.019,26 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,69%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.009,36 μονάδες (-1,17%) και υψηλότερη τιμή στις 2.036,52 μονάδες (+0,16%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 265,39 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 65 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 50.016.979 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,71%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,48%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+1,56%) και της Metlen (+0,60%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aegean Airlines (-2,84%), της Alpha Bank (-1,66%), της Εθνικής (-1,41%), της Κύπρου (-1,32%) και της ΔΕΗ (-1,27%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 18.224.782 και 8.603.566 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 61,44 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 59,33 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 24 μετοχές, 85 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) (+7,14%) και Moda Bango (+5,84%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Credia Bank (-8,11%) και Χαϊδεμένος (-3,77%).

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube