Fed: Η μείωση επιτοκίων είναι δεδομένη – Ακόμη και έτσι είναι η πιο παράξενη συνεδρίαση των τελευταίων δεκαετιών

Η σημερινή συνεδρίαση της Federal Reserve εξελίσσεται σε μία από τις πιο ασυνήθιστες των τελευταίων δεκαετιών. Παρά το γεγονός ότι η μείωση των επιτοκίων κατά 0,25% θεωρείται δεδομένη, ο Τζερόμ Πάουελ καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε έντονες εσωτερικές διαφωνίες, πολιτικές πιέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ και το ανοιχτό ερώτημα της δικής του διαδοχής τον Μάιο.

Η ένταση ξεκίνησε πριν ακόμη δοθεί το εναρκτήριο σήμα. Το βράδυ της Δευτέρας, ομοσπονδιακό εφετείο – με ψήφους 2-1 – επέτρεψε στη Λίζα Κουκ να συμμετάσχει στη συνεδρίαση, παρότι ο Τραμπ επιδιώκει να την απομακρύνει κατηγορώντας την για παρατυπίες σε στεγαστικά δάνεια. Την επόμενη ημέρα, ο Στίβεν Μίραν – στενός σύμβουλος του Τραμπ και επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Λευκού Οίκου – ορκίστηκε αιφνιδιαστικά μέλος του ΔΣ της Fed, όχι από τον Πάουελ ή άλλον κυβερνήτη όπως συνηθίζεται, αλλά από ομοσπονδιακή δικαστή στην Ατλάντα.

Αναλυτές προεξοφλούν ότι το βασικό σενάριο είναι η μείωση κατά 25 μονάδες βάσης. Ωστόσο, ο Πάουελ μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με διαφωνίες και από τις δύο πλευρές:

Τα «περιστέρια» – όπως οι Μίραν, Γουόλερ και Μπάουμαν – ζητούν μεγαλύτερη μείωση για να στηριχθεί η αγορά εργασίας.

Τα «γεράκια» – υπέρμαχοι της σφιχτής πολιτικής – φοβούνται ότι η χαλάρωση θα συντηρήσει τον πληθωρισμό, που παραμένει πάνω από τον στόχο.

Σημειώνεται ότι από το 2018 που ανέλαβε την προεδρία ο Πάουελ, μόνο μία φορά καταγράφηκαν τρεις διαφωνίες σε μία συνεδρίαση, το 2019, εν μέσω εμπορικού πολέμου με την Κίνα.

Η σκιά της διαδοχής

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έχει ήδη καταρτίσει λίστα 11 πιθανών διαδόχων του Πάουελ, εκ των οποίων τέσσερις μετέχουν στη συνεδρίαση.

Ο ίδιος ο Τραμπ πιέζει για «μεγάλη μείωση» και δεν κρύβει ότι θέλει το ΔΣ «να αναλάβει τον έλεγχο» από τον Πάουελ. «Πρέπει να ακούνε έξυπνους ανθρώπους σαν κι εμένα», δήλωσε με νόημα.

Η ανακοίνωση της απόφασης θα γίνει στις 21:00 ώρα Ελλάδος, συνοδευόμενη από νέες μακροοικονομικές προβλέψεις. Οι επενδυτές θα στραφούν αμέσως μετά στη συνέντευξη Τύπου του Πάουελ, αναζητώντας ένα σήμα για τον ρυθμό των επόμενων μειώσεων.