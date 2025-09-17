Αγορές χωρίς φρένα με χρυσό, μετοχές, Bitcoin σε ρεκόρ – Γιατί το εκρηκτικό ράλι τρομάζει

Πολύτιμα μέταλλα, ψηφιακό ενεργητικό, αμερικανικές μετοχές, big tech και ευρώ είναι οι αδιαφιλονίκητοι πρωταγωνιστές των αγορών, καταγράφοντας εκρηκτικό ράλι, που έχει κάνει πολλούς αναλυτές να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι κινούνται στις «παρυφές» άκρως υπερτιμημένων περιοχών.

Ο χρυσός κινείται «σαν να μην υπάρχει αύριο», καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, ενώ ο S&P 500 πέρασε και το φράγμα των 6.600 μονάδων. Την ίδια στιγμή, Nvidia, Apple, Microsoft και Alphabet κινούνται στα όρια της «στρατόσφαιρας», δημιουργώντας το κλαμπ της κορυφαίας κεφαλαιοποίησης που έσπασε τη γραμμή των 3 τρισ. δολαρίων για κάθε μία ξεχωριστά.

Από κοντά, το bitcoin, με ένα ρεκόρ άνω των 124.000 δολαρίων, που δείχνει να γίνεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας οικονομίας, υπό τις «ευλογίες» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κάποια μέταλλα (πολύτιμα και βασικά), το ευρώ και ο δείκτης Nikkei στο Τόκιο.

Λόγω πολιτικής Τραμπ

Όλο αυτό το σκηνικό φέρει το αποτύπωμα των ανατροπών που πυροδοτήθηκαν από τις δασμολογικές πολιτικές Τραμπ, αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, το Ισραήλ να κλιμακώνει τις πολεμικές επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας και την Κίνα να προετοιμάζει τη νέα τάξη πραγμάτων – αντίβαρο στο χρηματοοικονομικό σύστημα της Δύσης και δη της Αμερικής.

Σε όλα αυτά, πρέπει να προστεθούν και οι προσδοκίες ότι η Fed θα προχωρήσει στη διήμερη συνεδρίασή της (που ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη) στην πρώτη, για φέτος, μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, εν μέσω αντικρουόμενων μακροοικονομικών, πολιτικών εντάσεων, αλλά και ερωτηματικών για την ανεξαρτησία της Fed εν μέσω των πιέσεων Τραμπ για μεγάλη επιτοκιακή μείωση.

Ένα σκηνικό που έχει προκαλέσει ρωγμές στο δολάριο και κατά καιρούς στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα μακροπρόθεσμης διάρκειας.

Οι αβεβαιότητες, πολιτικές, γεωπολιτικές, οικονομικές, ευνοούν τον χρυσό, ενώ στην άνοδο του πολύτιμου μετάλλου έχουν συμβάλει οι μαζικές αγορές από κεντρικές τράπεζες και οι μεγάλες εισροές σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία χρυσού.

Κέρδη άνω του 40% για τον χρυσό φέτος

Από τις αρχές του έτους, η τιμή του χρυσού έχει ενισχυθεί περισσότερο από 40%, ξεπερνώντας χθες τα 3.700 δολάρια η ουγκιά και με την Goldman Sachs να τον βλέπει ακόμη και στα 5.000 δολάρια εάν έστω και το 1% των κεφαλαίων που είναι επενδεδυμένα στην αγορά κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ μετακινηθούν και επενδυθούν σε χρυσό. Οι κεντρικές τράπεζες ελέγχουν στα αποθεματικά τους το 40% του χρυσού, που αποτελεί ρεκόρ 30ετίας.

Από κοντά και ο άργυρος, με αντίστοιχα κέρδη 40% φέτος, αγγίζοντας υψηλό 14 ετών και ξεπερνώντας το φράγμα των 40 δολαρίων η ουγκιά στις αρχές Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, ο Κέιθ Νιουμάιερ, διευθύνων σύμβουλος της First Majestic, έχει συχνά εκφράσει την άποψη ότι το λευκό μέταλλο θα μπορούσε να αναρριχηθεί στα 100 δολάρια ή ακόμη και στα 130 δολάρια η ουγκιά.

Από τα βασικά μέταλλα, το αλουμίνιο έχει «δει» την τιμή του να κάνει φέτος άλμα περίπου 17% στο χρηματιστήριο μετάλλων του Λονδίνου, εν μέσω μίας σπάνιας συμπίεσης της προσφοράς, αυξανόμενης ζήτησης και των ανησυχιών που πυροδοτούν οι δασμοί Τραμπ, με τους αναλυτές να βλέπουν επιδείνωση της κατάστασης τους επόμενους μήνες. Σε ανοδική πορεία και η τιμή του χαλκού, με κέρδη για φέτος κοντά στο 16%.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει επιβάλει δασμό 50% στις εισαγωγές αλουμινίου, το οποίο χρησιμοποιείται σε βιομηχανίες όπως τα αυτοκίνητα και συσκευασίες. Αντίστοιχα, από την 1η Αυγούστου, επέβαλε ίδιο δασμό και στις εισαγωγές χαλκού, σημαίνοντας συναγερμό στην αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και σε κατασκευαστές ηλεκτρικών συσκευών. Από τα υπόλοιπα εμπορεύματα, η τιμή καφέ ποικιλίας αράμπικα στις ΗΠΑ καταγράφει άνοδο περίπου 35%.

Αλλεπάλληλα ρεκόρ στη Wall Street

Από το ένα ρεκόρ στο άλλο επιδίδονται και οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, με τον S&P 500 να έχει κερδίσει 14 τρισ. δολάρια στην κεφαλαιοποίησή του από τα χαμηλά των αρχών Απριλίου, με άνοδο 32%. Ωστόσο, αυτά τα ιστορικά υψηλά συνοδεύονται από ανησυχίες για μια νέα χρηματιστηριακή φούσκα, που αυτή τη φορά γιγαντώνεται λόγω του ενθουσιασμού με την τεχνητή νοημοσύνη. Πολλοί αναλυτές κάνουν λόγο ότι οι αμερικανικές μετοχές είναι σήμερα ακριβότερες απ’ ό,τι ήταν κατά την εποχή της φούσκας του dot-com.

Με τον S&P 500 να τελεί υπό διαπραγμάτευση σε επίπεδα 3,23 φορές πάνω από τις πωλήσεις του, δηλαδή σε νέο ιστορικό υψηλό, η WSJ σημειώνει ότι οι επενδυτές πληρώνουν περισσότερα από ποτέ για κάθε ένα δολάριο τζίρου που πραγματοποιούν οι εταιρείες του δείκτη. Επίσης, με τον P/E στο 22,5, έναντι μέσου όρου στο 16,8 από το 2000, ο S&P 500 βρίσκεται σε ακραία επίπεδα.

Επιπλέον, οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες του S&P 500 ευθύνονταν για το 39,5% της συνολικής αξίας του δείκτη στα τέλη του Ιουλίου, ποσοστό που είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Morningstar. Εννέα από τις 10 κορυφαίες εταιρείες του S&P 500 έχουν κεφαλαιοποίηση άνω του 1 τρισ. δολαρίων.

Από τις διεθνείς μετοχές, ξεχωρίζουν και τα συνεχή ύψη του Nikkei 225 στο Τόκιο, που πέρασε και το φράγμα των 45.000, με κέρδη άνω του 12% για φέτος.

Στα ύψη το ευρώ, χαμένος το δολάριο

Στην αγορά ξένου συναλλάγματος, το ευρώ οδεύει προς το υψηλότερο επίπεδο σε διάρκεια τεσσάρων ετών, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για τη μείωση των επιτοκίων από τη Fed, η οποία θα δείξει και εμπράκτως ότι η νομισματική πολιτική των ΗΠΑ αρχίζει να αποκλίνει από αυτή της ΕΚΤ. Το ευρώ εκτινάχθηκε ενδοσυνεδριακά χθες πάνω από το 1,18 έναντι του δολαρίου, καταγράφοντας από τις αρχές του έτους κέρδη 14%, στην καλύτερη επίδοση εννεαμήνου όλων των εποχών. Αναλυτές βλέπουν πλέον το ευρώ να κατευθύνεται προς το 1,20, καθώς πέρα από την απόκλιση των νομισματικών πολιτικών στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, το ευρωπαϊκό ενιαίο νόμισμα θα μπορούσε να βρει στήριξη και στις τεράστιες δαπάνες της Ευρώπης σε άμυνα και υποδομές, σε μία εξέλιξη που αναμένεται να τονώσει την ανάπτυξη αλλά και τον πληθωρισμό, «παγώνοντας» κάθε κίνηση από την ΕΚΤ.

Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης δολαρίου έχει απολέσει το 2025 περισσότερο από 10% της αξίας του, υπό την πίεση και των δασμολογικών πολιτικών Τραμπ.

Στο ενεργητικό που έχει δεχθεί φέτος μεγάλες πτωτικές πιέσεις είναι και το πετρέλαιο, με την τιμή brent να κατρακυλά περισσότερο από 8% υπό την πίεση των αλλεπάλληλων αυξήσεων της παραγωγής του ΟΠΕΚ+, καθώς οι δύο de facto πρωταγωνιστές Σαουδική Αραβία και Ρωσία δίδουν τώρα μεγαλύτερη βάση στην ανάκτηση μεριδίου αγοράς σε βάρος των τιμών, με φόντο τις συνεχιζόμενες πιέσεις Τραμπ για χαμηλές τιμές πετρελαίου.