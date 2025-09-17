Χρυσός: «Κάλπασε» για πρώτη φορά πάνω από τις 3.700 δολάρια – Καταλύτης η απόφαση της Fed για τα επιτόκια

Το φράγμα των 3.700 δολαρίων ανά ουγκιά έσπασε την Τρίτη ο χρυσός καθώς η αγορά προεξοφλεί ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων, γεγονός που καθιστά το πολύτιμο μέταλλο πολύ ελκυστικό.

Τον χρυσό, που από τις αρχές του έτους έχει ενισχυθεί κατά 40%, ευνοούν επίσης το αδύναμο δολάριο, το οποίο καθιστά το πολύτιμο μέταλλο φθηνότερο για τους κατόχους άλλων νομισμάτων, και οι οικονομικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες, λόγω του ρόλου του ως ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές.

Η μεγάλη άνοδος που έχει καταγράψει φέτος ο χρυσός τον θέτει ένα βήμα πριν την καλύτερη επίδοσή του από το 1979, όταν η τιμή του εκτινάχθηκε κατά 130%, σύμφωνα με τα στοιχεία της SD Bullion. Αυτό το ράλι αποδόθηκε σε μεγάλο βαθμό στον υψηλό πληθωρισμό και την επιβράδυνση της ανάπτυξης που πυροδότησαν μια στροφή προς ασφαλή καταφύγια.

Πώς διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές

Αφού οι τιμές του άγγιξαν χθες το ιστορικό υψηλό, σήμερα κινούνται ελαφρώς πτωτικά, λόγω της μικρής ενίσχυσης του δολαρίου και των ρευστοποιήσεων κερδών, με το βλέμμα σταθερά στραμμένο στη συνεδρίαση της Fed που ολοκληρώνεται σήμερα. Αναμένεται ότι θα προχωρήσει στην πρώτη, για φέτος, μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Τετάρτης η τιμή spot του χρυσού υποχωρεί κατά 0,2% στα 3.681,23 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε σε ιστορικό υψηλό 3.702,95 δολάρια την Τρίτη. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 0,2% στα 3.718,90 δολάρια.

«Η άνοδος του χρυσού στα 3.700 δολάρια υποστηρίχθηκε από την πτώση του δολαρίου και τα στοιχήματα, ότι η Fed μπορεί να σηματοδοτήσει, πως συνεχόμενες μειώσεις επιτοκίων είναι πιθανό να έρθουν πριν το τέλος του έτους», σχολίασε στο Reuters ο Tim Waterer της KCM Trade.

Η Fed θα κρίνει την πορεία

«Τα κέρδη όταν ο χρυσός έφτασε πάνω από το επίπεδο των 3.700 δολαρίων οδήγησαν το πολύτιμο μέταλλο ξανά κάτω από αυτό το όριο. Ωστόσο, αν η Fed υιοθετήσει έναν ιδιαίτερα ήπιο τόνο στη συνεδρίασή της, ο χρυσός θα μπορούσε να κινηθεί εκ νέου ανοδικά», πρόσθεσε.

Ο χρυσός ιστορικά θεωρείται ασφαλές καταφύγιο και μέσο διατήρησης αξίας σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας. Όταν τα επιτόκια είναι χαμηλά, το κόστος ευκαιρίας (η απόδοση δηλαδή που χάνει ένας επενδυτής από το να κρατήσει χρυσό αντί να επενδύσει σε άλλα προϊόντα) της διατήρησης χρυσού μειώνεται. Επομένως, τα χαμηλότερα επιτόκια ευνοούν το πολύτιμο μέταλλο.

Ο χρυσός μάλιστα θα μπορούσε να κινηθεί με «σπασμένα φρένα» φτάνοντας τα 5.000 δολάρια η ουγκιά, σύμφωνα με την Goldman Sachs που θεωρεί καταλύτη τις εξελίξεις στην Fed. Η Goldman Sachs βλέπει τον χρυσό ακόμη και στα 5.000 δολάρια εάν έστω και το 1% των κεφαλαίων που είναι επενδεδυμένα στην αγορά κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ μετακινηθούν και επενδυθούν σε χρυσό.

Από τις αρχές του έτους, η τιμή του χρυσού έχει ενισχυθεί περισσότερο από 40% λόγω των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων και των ανησυχιών τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών στην παγκόσμια οικονομία.

Παράλληλα, το ράλι του ευνοούν οι μαζικές αγορές από κεντρικές τράπεζες- ειδικά από αναδυόμενες αγορές- και οι επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Fed, απειλώντας την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Η προσπάθειά του να απομακρύνει τη Λίζα Κουκ από το διοικητικό συμβούλιο της Fed έχει βρει δικαστικό «μπλόκο» για την ώρα, ωστόσο, υποδηλώνει την επιθυμία του να φέρει τα επιτόκια και το δολάριο «στα μέτρα του».

Σίγουρα για την ώρα η «φωνή» του Τραμπ στη Fed θα είναι του Στίβεν Μίραν, ο οποίος διορίστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο στο διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας μετά την παραίτηση της Αντριάνα Κούγκλερ. Ο διορισμός του «πέρασε» από τη Γερουσία και αναμένεται να ψηφίσει στη σημερινή συνεδρίαση, όπως και η Κουκ που παραμένει στη θέση της όσο συνεχίζεται η δικαστική διαμάχη για την απομάκρυνσή της.

