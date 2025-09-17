Σε χαμηλό τετραετίας το δολάριο

Σε χαμηλό τεσσάρων ετών έναντι του ευρώ βούλιαξε χθες το δολάριο, καθώς οι επενδυτές έχουν προεξοφλήσει τη σημερινή μείωση των επιτοκίων από τη Federal Reserve, η οποία ολοκληρώνει σήμερα τη διήμερη συνεδρίασή της.

Το ευρώ έφθασε ενδοσυνεδριακά έως το 1,1853, με άνοδο 0,8%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2021. Ο δείκτης δολαρίου υποχωρούσε ενδοσυνεδριακά 0,6%, στις 96,76 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 3 Ιουλίου. Το δολάριο, το οποίο είχε σταθεροποιηθεί το τελευταίο διάστημα μετά την απότομη πτώση τις αρχές του έτους, δέχθηκε εκ νέου πιέσεις από τις αυξανόμενες προσδοκίες ότι η Fed θα επαναλάβει τις επιτοκιακές μειώσεις της, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις πιέσεις του για πολύ πιο επιθετικές μειώσεις, εν μέσω ερωτηματικών για την ανεξαρτησία της Fed.

Από την άλλη, το ευρώ βρήκε στήριξη στα χθεσινά στοιχεία που έδειξαν ότι η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη ενισχύθηκε τον Ιούλιο, επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι ο κλάδος δείχνει αντοχές παρά τις εμπορικές εντάσεις. Επίσης, το επενδυτικό κλίμα στη Γερμανία παρουσίασε απρόσμενη βελτίωση τον Σεπτέμβριο.

Όσο για τη στερλίνα, ενισχύθηκε 0,4%, στο 1,3653 έναντι του δολαρίου, σε υψηλό άνω των δύο μηνών, καθώς η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκιά της στην αυριανή συνεδρίαση, μετά τη μείωση του Αυγούστου.