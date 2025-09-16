Πώς οι Αμερικανοί σπρώχνουν ευρώ και χρυσό στα ύψη

Με τη Fed έτοιμη να μειώσει επιτόκια, το δολάριο υποχωρεί, στέλνοντας το ευρώ σε υψηλά τετραετίας και τον χρυσό σε ιστορικό ρεκόρ.

Το κοινό νόμισμα ενισχύεται σε επίπεδα που είχε να δει από το 2021, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα εγκαινιάσει αυτή την εβδομάδα έναν νέο κύκλο μείωσης επιτοκίων και οι δρόμοι FED και ΕΚΤ θα αποκλίνουν και πάλι.

Η προοπτική αυτή καθιστά ολοένα και πιο ακριβό το ευρώ (εξέλιξη θετική για το κόστος της ενέργειας και των εισαγωγών, αλλά επιβαρυντική για τις εξαγωγές της Ευρωζώνης και τον τουρισμό), ενώ δίνει ώθηση στις αγορές εμπορευμάτων, με τον χρυσό να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό.

Ράλι του ευρώ, πτώση του δολαρίου

Την Τρίτη, το ευρώ ανήλθε έως τα 1,1791 δολάρια, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τις 3 Ιουλίου και προσεγγίζοντας το ζενίθ 4ετίας. Έχοντας ανατιμηθεί σχεδόν 14% από τις αρχές του 2025, το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα καταγράφει την καλύτερη εννιάμηνη επίδοση στην ιστορία του.

Οι τοποθετήσεις στην αγορά παραγώγων ενισχύουν το ανοδικό σενάριο, με πάνω από τα δύο τρίτα των options να στοιχηματίζουν σε συνέχιση της ανόδου και στόχους ακόμη και άνω του 1,20 δολαρίου.

Τρεις μειώσεις έως το τέλος του έτους;

Οι αγορές έχουν ουσιαστικά προεξοφλήσει μία μείωση κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου, ενώ θεωρούν πιθανό να ακολουθήσουν άλλες δύο μέσα στο έτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του CME FedWatch, συνολικά 81 μονάδες βάσης μειώσεων αποτιμώνται μέχρι τον Ιανουάριο.

Η ΕΚΤ, αντίθετα, έχει ήδη σηματοδοτήσει παύση στη χαλάρωση, στοιχείο που ενισχύει την ελκυστικότητα του ευρώ έναντι του δολαρίου.

Η αποδυνάμωση του δολαρίου και οι προσδοκίες για πιο «χαλαρή» πολιτική οδήγησαν τον χρυσό σε νέο ρεκόρ στα 3.689 δολάρια ανά ουγγιά, με αναλυτές όπως ο Kyle Rodda (Capital.com) να βλέπουν προοπτικές ακόμη και για τα 3.700 δολάρια αν η Fed επιβεβαιώσει την αγορά.

Η αύξηση των θέσεων στο μεγαλύτερο ETF χρυσού (SPDR Gold Trust) κατά 0,2% επιβεβαιώνει τη στροφή των επενδυτών σε ασφαλή καταφύγια.

Το δίκοπο μαχαίρι

Η ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου έχει άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων, αλλά και στη συνολική πορεία της οικονομίας. Με το ευρώ να σκαρφαλώνει σε υψηλά τετραετίας, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις βιώνουν ένα μείγμα πλεονεκτημάτων και προκλήσεων.

Η ισχυρότερη ισοτιμία μειώνει το κόστος των εισαγωγών. Ενεργειακά προϊόντα όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο ή τα καύσιμα που τιμολογούνται σε δολάρια γίνονται φθηνότερα, περιορίζοντας τις πιέσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό και μειώνοντας τις δαπάνες για μεταφορές και θέρμανση. Το ίδιο ισχύει και για ηλεκτρονικά είδη, πρώτες ύλες και βιομηχανικό εξοπλισμό.

Επιπλέον, ένα ισχυρότερο ευρώ συμβάλλει στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, καθώς συγκρατεί την άνοδο των εισαγόμενων τιμών. Αυτό δίνει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα περισσότερο περιθώριο να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά, στηρίζοντας έτσι τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Από την άλλη πλευρά, η ανατίμηση πλήττει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εξαγωγών. Προϊόντα από τη Γερμανία, την Ιταλία ή τη Γαλλία γίνονται ακριβότερα για τους ξένους αγοραστές, γεγονός που μπορεί να περιορίσει την εξωτερική ζήτηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για κλάδους όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροναυπηγική και οι κατασκευές μηχανημάτων.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που αντλούν μεγάλο μέρος των εσόδων τους σε δολάρια (π.χ. φαρμακευτικές ή τεχνολογικές εταιρείες με έντονη παρουσία στις ΗΠΑ) βλέπουν τα κέρδη τους να διαβρώνονται όταν τα μετατρέπουν σε ευρώ.

Συνολικά, η ανατίμηση του κοινού νομίσματος λειτουργεί σαν «δίκοπο μαχαίρι». Οι καταναλωτές ωφελούνται από χαμηλότερες τιμές και ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, αλλά η βιομηχανία και οι εξαγωγείς αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανταγωνιστικότητα. Για τους Ευρωπαίους πολίτες, αυτό σημαίνει φθηνότερα καύσιμα και ταξίδια εκτός Ευρωζώνης, αλλά πιθανές πιέσεις στην απασχόληση σε εξαγωγικούς κλάδους.

Οι προειδοποιήσεις για «παρενέργειες» στα χρηματιστήρια

Ωστόσο, όπως σχολίασε στο MarketWatch ο Doug Ramsey της Leuthold Group, οι μειώσεις ενδέχεται να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα: να ενισχύσουν τον πληθωρισμό και να πιέσουν τα μακροπρόθεσμα ομόλογα και τις μετοχές.

Ο ίδιος υπενθύμισε τις παραλληλίες με το 2007, όταν οι πρώτες μειώσεις της Fed απέτυχαν να τονώσουν την αγορά κατοικίας και τελικά τροφοδότησαν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Και άλλοι αναλυτές όπως ο Jonathan Krinsky της BTIG προειδοποιούν για πιθανό «sell the news» σενάριο στα χρηματιστήρια: οι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει τη μείωση και η επιβεβαίωση μπορεί να οδηγήσει σε βραχυπρόθεσμη διόρθωση.

Τι παρακολουθούν οι επενδυτές

Η ισχυροποίηση του ευρώ, η αδυναμία του δολαρίου και το ράλι του χρυσού είναι τα πρώτα σημάδια ενός νέου περιβάλλοντος χαμηλότερων αμερικανικών επιτοκίων.

Το κλειδί, όμως, θα είναι η ρητορική της Fed: αν επιβεβαιώσει τις προσδοκίες για τρεις μειώσεις ως το τέλος του 2025, οι αγορές μπορεί να συνεχίσουν σε τροχιά ανόδου· αν όμως αφήσει αμφιβολίες, το ρίσκο αναταράξεων παραμένει ορατό.