Υπό πίεση Fed και δολάριο

To δολάριο έχασε έδαφος στην αρχή της εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές περιμένουν την πρώτη στη διάρκεια του τρέχοντος έτους μείωση των επιτοκίων από τη Φέντεραλ Ριζέρβ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις πιέσεις για πιο γρήγορη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Ο Τραμπ ζήτησε χθες από τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, μεγαλύτερη μείωση από 25 μονάδες βάσης, που έχουν προεξοφλήσει οι επενδυτές. Ο δείκτης δολαρίου υποχώρησε προς στιγμή κατά 0,4%, στις 97,29, σε χαμηλό έξι ημερών, για να περιορίσει τις απώλειές του στο 0,19%, στις 97,44.

«Περιμένουμε ότι το ανακοινωθέν θα αναγνωρίζει την εξασθένηση της αγοράς εργασίας, δεν αναμένουμε ωστόσο αλλαγή στην καθοδήγηση της νομισματικής πολιτικής ή κάποιο σήμα για περαιτέρω μείωση τον Οκτώβριο» σημειώνουν αναλυτές της Goldman Sachs. Αυτή την εβδομάδα συνεδριάζουν επίσης και οι κεντρικές τράπεζες σε Καναδά, Βρετανία, Ιαπωνία και Νορβηγία.

Έναντι του ιαπωνικού γιεν, το δολάριο σημείωσε πτώση 0,3%, στο 147,25, ενώ αντίθετα το ευρώ ενισχύθηκε 0,21% με την ισοτιμία, στο 1,1757 έναντι του δολαρίου. Το ευρώ δεν επηρεάστηκε από την υποβάθμιση του αξιόχρεου της Γαλλίας από τον οίκο Fitch, καθώς η απόφαση ήταν πλήρως προεξοφλημένη. Αναλυτές εκτιμούν ότι ενώ οι δημοσιονομικές ανησυχίες για τη Γαλλία θα μπορούσαν να περιορίσουν τα κέρδη του ευρώ στο άμεσο μέλλον, δεν πρόκειται να πυροδοτήσουν σημαντική πτώση.