Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,25%, στα 166,36 εκατ. ευρώ ο τζίρος

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.057,56 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,25%

Με μικρή υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Η αγορά υποχώρησε μετά από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει άνοδο 2,39%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.057,56 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,25%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.068,60 μονάδες (+0,28%) και κατώτερη τιμή στις 2.052,98 μονάδες (-0,47%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 166,36 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.227.206 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,27%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,13%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+1,97%), του ΟΛΠ (+1,58%), της Viohalco (+1,33%) και του ΟΠΑΠ (+1,09%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-1,09%), της Τιτάν (-1,08%), της Eurobank (-1,03%) και των ΕΛΠΕ (-1,00%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.380.737 και 5.234.275 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 24,15 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 23,87 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 50 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δάϊος Πλαστικά (+26,55%) και Αττικές Εκδόσεις (+14,79%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Revoil (-6,32%) και Εκτέρ (-3,28%).

Δείκτες υψηλής κεφαλαιοποίησης

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:8,0400 +0,50%

ΚΥΠΡΟΥ:7,7200 -0,26%

METLEN:51,3000 -0,39%

OPTIMA:8,3000 +1,97%

ΤΙΤΑΝ: 36,7500 -1,08%

ALPHA BANK: 3,4900 -0,77%

AEGEAN AIRLINES: 14,1400 -0,42%

VIOHALCO: 6,8600 +1,33%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,0200 +0,70%

ΔΑΑ:10,3500 +0,29%

ΔΕΗ: 14,3900 +0,28%

COCA COLA HBC:43,0400 -0,37%

ΕΛΠΕ: 8,3850 -1,00%

ELVALHALCOR: 2,8550 -0,35%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,2500 -1,09%

ΕΥΔΑΠ: 7,1500 +0,70%

EUROBANK: 3,2540 -1,03%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1300 +0,14%

MOTOR OIL: 25,8600 +0,62%

JUMBO: 31,7600 +0,13%

ΟΛΠ:45,0000 +1,58%

ΟΠΑΠ: 19,5500 +1,09%

ΟΤΕ: 16,8200 -0,65%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0900 -0,08%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,7800 +0,15%

Πηγή: ΑΜΠΕ 

