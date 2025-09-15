Η Γαλλία ο νέος «παρίας» στην αγορά ομολόγων

Ελαφρά άνοδο καταγράφουν σήμερα οι τιμές των περισσότερων κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης, με τις αποδόσεις τους (δηλαδή το κόστος δανεισμού των κρατών) αντιστοίχως να υποχωρούν. Εξαίρεση η Γαλλία, στην οποία έβγαλε κόκκινη κάρτα ο οίκος Fitch.

Αν και εξακολουθεί να έχει υψηλότερο αξιόχρεο, η Γαλλία δανείζεται πλέον σταθερά με κόστος υψηλότερο από χώρες που παλαιότερα θεωρούνταν «παρίες» της αγοράς, όπως η Ελλάδα. Η απόδοση του 10ετους ελληνικού ομολόγου σήμερα είναι στο 3,37% και του αντίστοιχου γαλλικού στο 3,49%.

Οι αποδόσεις των 10ετων ομολόγων της Ισπανίας και της Πορτογαλίας διαμορφώνονται στο 3,26% και 3,10% αντίστοιχα.

Η διαφορά απόδοσης με τα γερμανικά bunds έφτασε στις 80 μονάδες βάσης, κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο.

Πολιτικό αδιέξοδο και αβεβαιότητα

Οι αγορές παραμένουν καχύποπτες καθώς η κυβέρνηση Μακρόν δυσκολεύεται να προωθήσει κρίσιμες μεταρρυθμίσεις στον προϋπολογισμό. Η παραίτηση της κυβέρνησης την περασμένη εβδομάδα και η ανάληψη καθηκόντων από τον Σεμπαστιέν Λεκορνού, πέμπτο πρωθυπουργό μέσα σε δύο χρόνια, δεν φαίνεται να έχουν καθησυχάσει τους επενδυτές.

Η Εθνοσυνέλευση παραμένει κατακερματισμένη:

οι κεντρώοι γύρω από τον Μακρόν,

η αριστερά που εκτείνεται από την «Ανυπότακτη Γαλλία» έως τους Σοσιαλιστές,

και η ενισχυμένη ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν.

«Δεν βλέπουμε πώς η νέα κυβέρνηση θα μπορέσει να υλοποιήσει αξιόπιστα δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις», σχολίασε στο Bloomberg ο Μοχίτ Κουμάρ της Jefferies.

Ο κίνδυνος περαιτέρω υποβαθμίσεων

Ο Fitch, που υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας το βράδυ της Παρασκευής, είχε ήδη θέσει αρνητική προοπτική πέρυσι, ενώ το 2023 την ακολούθησαν S&P και Moody’s. Επόμενοι σταθμοί για την αξιολόγηση του γαλλικού χρέους είναι:

DBRS (19 Σεπτεμβρίου)

Scope (26 Σεπτεμβρίου)

Moody’s (24 Οκτωβρίου)

S&P (28 Νοεμβρίου)

Αναλυτές εκτιμούν ότι εάν και οι τρεις μεγάλες εταιρείες υποβαθμίσουν τη Γαλλία κάτω από το «AA», θα αυξηθούν σοβαρά οι πιέσεις, ιδίως από θεσμικούς επενδυτές που δεσμεύονται να κατέχουν μόνο τίτλους υψηλής διαβάθμισης.