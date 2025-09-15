Tesla: Άλμα στη Wall Street, μετά την αγορά 2,57 εκατ. μετοχών από τον Mασκ

Οι μετοχές της Tesla σημείωσαν άνοδο στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Νέας Υόρκης, μετά την ανακοίνωση του CEO Έλον Μασκ για την πρώτη του αγορά μετοχών στην ανοιχτή αγορά από τον Φεβρουάριο του 2020.

Ο Μασκ αγόρασε 2,57 εκατομμύρια μετοχές σε διάφορες τιμές την Παρασκευή, συνολικής αξίας περίπου 1 δισ. δολαρίων, μια σημαντική κίνηση που οι επενδυτές θεώρησαν ως ψήφο εμπιστοσύνης από τον CEO.

Οι μετοχές της Tesla σημείωσαν άνοδο 6% στις προσυνεδριακές συναλλαγές τη Δευτέρα το πρωί.

Έκλεισαν την Παρασκευή ελαφρώς χαμηλότερα για το 2025, παρά την πρόσφατη άνοδο της μετοχής κατά περισσότερο από 25% τους τελευταίους 3 μήνες.

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από τους μετόχους να εγκρίνουν ένα νέο πακέτο απολαβών για τον Μασκ, το οποίο θα μπορούσε να ανέλθει σε 975 δισεκατομμύρια δολάρια, με βάση διάφορους φιλόδοξους στόχους.

Με πληροφορίες από CNBC