Οι αγορές κάνουν…. πως κοιμούνται: Η σιωπή, οι «τιμωροί» και τα σενάρια για το τι έρχεται

Το κλίμα στις αγορές; Ήσυχο, σχεδόν υποτονικό – σε βαθμό… ανησυχίας. Κόντρα στο πολεμικό κλίμα της πολιτικής των ΗΠΑ, στα καμπανάκια για τη Γαλλία και στις αντιπαραθέσεις γύρω από τα ρωσικά drones, σήμερα οι δείκτες των μετοχών ανεβαίνουν ελαφρά, τα ομόλογα είναι εντυπωσιακά σταθερά, όπως και τα περισσότερα εμπορεύματα.

Οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής. Το σκηνικό αυτό, όμως, όπως προειδοποιεί μερίδα ειδικών, θα μπορούσε να αποδειχθεί η ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Αυτή την εβδομάδα η Federal Reserve ετοιμάζεται να μειώσει για πρώτη φορά μετά από εννέα μήνες τα επιτόκια, εγκαινιάζοντας έναν νέο κύκλο νομισματικής χαλάρωσης. Και η κίνηση αυτή έρχεται σε ένα τοπίο, που μόνο απλό δεν είναι.

Οι αποτιμήσεις στη Wall Street έχουν εκτιναχθεί σε ύψη που τρομάζουν, ταυτόχρονα ένα ασφαλές καταφύγιο, ο χρυσός, δοκιμάζει συνεχώς νέα ρεκόρ, ενώ ένας φαύλος κύκλος χρέους ανοίγει: τα διογκούμενα ελλείμματα και χρέη τιμωρούνται από τις αγορές, που ανεβάζουν το κόστος δανεισμού των κυβερνήσεων, και η τιμωρία αυτή με τη σειρά της πυροδοτεί ακόμη πιο έντονες δημοσιονομικές πιέσεις. Ας δούμε όμως τα πράγματα αναλυτικά.

Η Fed στο επίκεντρο

Την Τετάρτη, η Fed αναμένεται να μειώσει το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος 4% – 4,25%. Η απόφαση, όμως, δεν είναι χωρίς αντιφάσεις. Από τη μία, η αγορά εργασίας δείχνει σημάδια κόπωσης, με τις νέες αιτήσεις ανεργίας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021. Από την άλλη, οι δείκτες τιμών καταναλωτή και παραγωγού παραμένουν επίμονα πάνω από τον στόχο του 2%.

Όπως σημειώνει ο David Bianco της DWS, η Fed επιχειρεί να ισορροπήσει τον κίνδυνο μιας πιο αδύναμης αγοράς εργασίας με τον κίνδυνο μιας νέας έξαρσης πληθωρισμού. «Η μεγαλύτερη ζημιά για την αμερικανική οικονομία θα είναι το να παραμείνει ο πληθωρισμός υψηλός ή να επιταχυνθεί και όχι μια ήπια ύφεση», προειδοποιεί ο ίδιος.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται επίσης στο περιβόητο «dot plot», τον πίνακα προβλέψεων των αξιωματούχων της Fed για τα επιτόκια έως το 2026. Εάν δείξει περισσότερες μειώσεις από όσες περιμένουν οι αγορές, το ράλι αυτό που ήδη μοιάζει χωρίς φρένα, θα μπορούσε να συνεχιστεί. Αντίθετα, αν οι προβλέψεις παραμείνουν συγκρατημένες, δεν αποκλείεται απότομη διόρθωση.

Μεταξύ ιστορικών κερδών και φόβων

Η ιστορία δείχνει ότι οι μετοχές συνήθως κερδίζουν έδαφος μετά από έναν πρώτο κύκλο μειώσεων. Σύμφωνα με στοιχεία της BMO Capital Markets, που παρουσιάζει το Market Watch, ο S&P 500 είχε θετική απόδοση στους 8 από τους 10 τελευταίους κύκλους, με μέση άνοδο σχεδόν 11% σε 12 μήνες.

Ωστόσο, το σημερινό ράλι έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας υπερθέρμανσης. Ο δείκτης S&P 500 κινείται περίπου 10% πάνω από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, ενώ πολλές μετοχές τεχνολογίας καταγράφουν άλματα που θυμίζουν «μίνι φούσκες». Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Oracle, η οποία εκτοξεύθηκε κατά 36% σε μία μόνο συνεδρίαση, έπειτα από συμβόλαια στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αναλυτές όπως ο Satya Pradhuman της Cirrus Research μιλούν ήδη για «ένα κεφάλαιο απροκάλυπτης κερδοσκοπίας», που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διόρθωση 5% – 10%. Ωστόσο, άλλοι, όπως η Alicia Levine της BNY Wealth, επισημαίνουν ότι τα κέρδη παραμένουν ισχυρά: για το γ΄ τρίμηνο, οι αναλυτές αναμένουν αύξηση 7,6% στα κέρδη των εταιρειών του S&P 500, το ένατο συνεχόμενο τρίμηνο ανάπτυξης.

Ο «ασφαλής λιμένας» ξανά στην κορυφή

Ο χρυσός έχει ήδη σημειώσει άνοδο σχεδόν 40% φέτος, καθιστάμενος το καλύτερο asset διεθνώς. Όπως σχολιάζει σε σημερινό του σημείωμα ο Mark Haefele της UBS, οι προοπτικές είναι ακόμα πιο ισχυρές: η τράπεζα αναθεώρησε ανοδικά τον στόχο της στα 3.900 δολ./ουγκιά έως τον Ιούνιο 2026.

Η δυναμική στηρίζεται στη μείωση των πραγματικών αποδόσεων, στην αβεβαιότητα για την παγκόσμια οικονομία και στις γεωπολιτικές εντάσεις. «Διατηρούμε θετική στάση στον χρυσό και συστήνουμε μια μεσοσταθμική θέση σε κάθε χαρτοφυλάκιο», σημειώνει.

Οι τιμωροί των ομολόγων

Πίσω από την ευφορία των μετοχών, οι αγορές ομολόγων κρούουν τον κώδωνα. Η παγκόσμια συσσώρευση χρέους δημιουργεί εστίες αναταραχής, με 5 μεγάλες οικονομίες να βρίσκονται στο στόχαστρο των λεγόμενων «τιμωρών» της αγοράς ομολόγων (bond vigilantes).

Γαλλία: Πολιτική αστάθεια, χρέος πάνω από 100% του ΑΕΠ και αποδόσεις 30ετών ομολόγων στα υψηλότερα από το 2009. Η πρώτη υποβάθμιση του αξιόχρεου ήρθε και ίσως ακολουθήσουν και άλλες.

Βρετανία: Κόστος δανεισμού στο υψηλότερο επίπεδο G7, αδύναμη ανάπτυξη και κενά στον προϋπολογισμό που μπορεί να απαιτήσουν νέους φόρους 20 δισ. λιρών.

ΗΠΑ: Χρέος σχεδόν 37 τρισ. δολ., με τον νόμο για φοροελαφρύνσεις του προέδρου Τραμπ να προσθέτει άλλα 3,3 τρισ. μέσα στην επόμενη δεκαετία. Οι πρόσφατες δημοπρασίες έδειξαν αδύναμη ζήτηση για αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Ιαπωνία: Με τα επιτόκια σε άνοδο και τον πληθωρισμό να επιστρέφει, οι αποδόσεις 30ετών έχουν εκτιναχθεί, ενώ η πολιτική αστάθεια αυξάνει την αβεβαιότητα.

Γερμανία: Αν και έχει χαμηλό χρέος, ο νέος προϋπολογισμός των 591 δισ. ευρώ με δαπάνες για υποδομές και άμυνα οδηγεί σε ιστορικά υψηλά αποδόσεων 30ετών από το 2011.

Όπως σημειώνει ο Guy Miller της Zurich Insurance, «τα επίπεδα του κρατικού χρέους είναι υπερβολικά υψηλά και δεν έχουν γίνει αρκετά για να τιθασευτούν».

Μπροστά σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι

Η Fed ετοιμάζεται να χαλαρώσει, αλλά οι αγορές βρίσκονται ήδη σε λεπτή ισορροπία. Η Wall Street φλερτάρει με το σενάριο «melt-up», ο χρυσός προσελκύει όσους ανησυχούν για πληθωρισμό και γεωπολιτική, ενώ η παγκόσμια αγορά ομολόγων δείχνει τα όρια της ανοχής των επενδυτών στο χρέος.

Η Τετάρτη θα είναι μόνο η αρχή ενός νέου κεφαλαίου: αν η Fed καταφέρει να συνδυάσει μειώσεις επιτοκίων με σταθερές προσδοκίες για κέρδη και ανάπτυξη, το ράλι μπορεί να συνεχιστεί. Αν όχι, οι τριγμοί δεν θα αργήσουν να φανούν.

