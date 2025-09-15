«Ξεφουσκώνουν» τα Labubu – Κάηκαν 13 δισ. από την αξία της Pop Mart

Η φρενίτιδα γύρω από τις συλλεκτικές κούκλες Labubu φαίνεται να ξεθωριάζει, βάζοντας φρένο σε ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστηριακά ράλι παγκοσμίως.

Η Pop Mart International Group Ltd., ο κινεζικός κολοσσός των designer toys, είδε τη μετοχή της να βυθίζεται σχεδόν 9% στο Χονγκ Κονγκ – η μεγαλύτερη πτώση από τον Απρίλιο – μετά την υποβάθμιση της από τη JPMorgan Chase & Co.

Από την κορυφή στην απώλεια δισεκατομμυρίων

Η Pop Mart παραμένει μεν top performer στον δείκτη Hang Seng, με άνοδο άνω του 180% από την αρχή του έτους, αλλά από το ιστορικό υψηλό της 26ης Αυγούστου έχει χάσει σχεδόν 13 δισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης – δηλαδή περίπου το ένα τέταρτο της αξίας της.

Η JPMorgan σχολίασε πως η αποτίμησή της αντανακλούσε προσδοκίες για «τελειότητα». Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μικρές απογοητεύσεις ή αρνητικά δημοσιεύματα (όπως η πτώση τιμών μεταπώλησης και τα ζητήματα αδειοδότησης) μπορούν να οδηγήσουν σε ρευστοποιήσεις.

Το τέλος της φρενίτιδας;

Τα Labubu, τα λούτρινα που λάτρεψαν σελέμπριτις από τη Lisa των BlackPink μέχρι τον David Beckham, βλέπουν το premium τους στις δευτερογενείς αγορές της Κίνας να περιορίζεται. Η υποχώρηση αυτή ενισχύει την αίσθηση ότι η «μανία συλλεκτών» μπαίνει σε φάση κόπωσης.

Η Pop Mart σκοπεύει να κυκλοφορήσει animation και μια νέα έκδοση του Labubu πριν τα Χριστούγεννα, ενώ εξετάζει και διαδραστικά παιχνίδια.

Ωστόσο, οι αναλυτές της JPMorgan θεωρούν τα συγκεκριμένα projects «χαμηλής ορατότητας» και υποβάθμισαν τη μετοχή σε neutral από overweight, μειώνοντας κατά 25% την τιμή-στόχο Δεκεμβρίου 2026, στα 300 HK$. Συνολικά, το ποσοστό των συστάσεων για αγορά (buy ratings) στη μετοχή έπεσε στο 91%, το χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.