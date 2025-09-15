Orsted: Πτώση άνω του 5% – Έκδοση νέων μετοχών με έκπτωση 67%

Οι μετοχές της δανέζικης εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Orsted υποχώρησαν πάνω από 5% αφού ανακοίνωσε την έκδοση νέων μετοχών με έκπτωση 67%, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει νέο κεφάλαιο και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών μετά το αποτυχημένο στοίχημα στην αμερικανική αγορά.

Η εταιρεία δήλωσε ότι θα συγκεντρώσει 60 δισ. κορώνες Δανίας (9,4 δισ. δολάρια) εκδίδοντας νέες μετοχές προς 66,60 κορώνες ανά μετοχή, με έκπτωση 67% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής, η οποία ανήλθε σε 200 κορώνες Δανίας.

Η αύξηση κεφαλαίου είναι διάθεση μετοχών σε υφιστάμενους επενδυτές, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να αγοράσουν νέες μετοχές αναλογικά με τη συμμετοχή τους σε χαμηλότερη τιμή. Η αναλογία εγγραφής ορίστηκε σε 15:7, δηλαδή 7 δικαιώματα αντιστοιχούν σε 1 νέα μετοχή.

Η περίοδος εγγραφών θα ξεκινήσει στις 19 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 2 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Οι δύο μεγαλύτεροι μέτοχοι της εταιρείας, το δανικό κράτος και η Equinor που κατέχουν συλλογικά περίπου το 60% της εταιρείας, έχουν ήδη δηλώσει ότι θα υποστηρίξουν την προσφορά.

Η Orsted σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να καλύψει την πρόσθετη χρηματοδότηση που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου Sunrise Wind στα ανοικτά των ακτών της Νέας Υόρκης, αφού δεν μπόρεσε να πουλήσει μερίδιο στο έργο εν μέσω της αρνητικής στάσης της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ προς τον κλάδο.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου που ανακοινώνεται για ευρωπαϊκή ενεργειακή εταιρεία εδώ και πάνω από μια δεκαετία και η επιτυχία της είναι κρίσιμος παράγοντας για την Orsted προκειμένου να μπορέσει να αφήσει πίσω της μια κρίση που διαρκεί αρκετά χρόνια.

Αποτελεί έτσι ένα τεστ για το κατά πόσο οι επενδυτές πιστεύουν ότι η αγορά της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας μπορεί να επιστρέψει σε ανάπτυξη και κερδοφορία.

«Αντλούμε κεφάλαια για να καλύψουμε τις άμεσες χρηματοδοτικές ανάγκες, από τη διατήρηση της πλήρους ιδιοκτησίας της Sunrise Wind μέχτι τη διαχείριση των κινδύνων από την κανονιστική αβεβαιότητα στις ΗΠΑ», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Orsted, Rasmus Errboe.

Μετά την ανακοίνωση της αύξησης κεφαλαίου τον περασμένο μήνα, οι μετοχές της Orsted υποχώρησαν σημαντικά. Λιγότερο από δύο εβδομάδες αργότερα, η αμερικανική κυβέρνηση διέταξε την εταιρεία να σταματήσει την κατασκευή ενός σχεδόν ολοκληρωμένου αιολικού πάρκου στα ανοικτά των ακτών του Ρόουντ Άιλαντ, προσθέτοντας πρωτοφανή αβεβαιότητα στα δύο μεγάλα αμερικανικά projects της εταιρείας.