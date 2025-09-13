«Καλύτερα να είναι διαφορετικά αυτή τη φορά»: Οι δείκτες που θυμίζουν «φούσκα» στις αγορές

Η πορεία της Wall Street το 2025, με τον S&P 500 να καταγράφει επανειλημμένα ιστορικά ρεκόρ έχει καλλιεργήσει την ανησυχία ότι ίσως οι αγορές βρίσκονται προ των πυλών για μια νέα «φούσκα».

Όσοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο και είναι πεπεισμένοι για τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης να μεταμορφώσει την οικονομία, συχνά αγνοούν τους παραλληλισμούς με τη «φούσκα» του dot.com υποστηρίζοντας ότι σε αντίθεση με την τότε, σήμερα βλέπουμε ήδη τα πραγματικά κέρδη.

Επομένως, αυτή τη φορά είναι διαφορετικά, σύμφωνα με την άποψη. «Καλύτερα να είναι όντως διαφορετικά αυτή τη φορά», σχολιάζει ο αναλυτής της Bank of America (BofA) Μάικλ Χάρτνετ.

Οι ανησυχίες για πιθανή «φούσκα» της τεχνητής νοημοσύνης έχουν αυξηθεί μετά από σχόλια που είχε κάνει ο Χάρτνετ στα μέσα Αυγούστου. Αυτό συνέβη καθώς η χρηματιστηριακή αγορά σημείωσε μια σειρά από νέα ιστορικά υψηλά, λόγω της αισιοδοξίας γύρω ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίασή της.

Ο Χάρτνετ, ο οποίος βλέπει συχνά με σκεπτικισμό την ανοδική πορεία της αγοράς τα τελευταία χρόνια, παρουσίασε ένα κατατοπιστικό διάγραμμα που υπογραμμίζει πόσο αισιόδοξοι έχουν γίνει οι επενδυτές σχετικά με τον αντίκτυπο που θα έχει η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το διάγραμμα δείχνει την αναλογία τιμής προς λογιστική αξία (που ισούται με τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής μιας επιχείρησης διά της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή της) του S&P 500, ο οποίος μετρά τη συνολική κεφαλαιοποίηση των συνιστωσών του δείκτη σε σύγκριση με το σύνολο του ενεργητικού τους μείον τις υποχρεώσεις.

Τον Αύγουστο, ο δείκτης βρισκόταν στο ιστορικό υψηλό των 5,3 μονάδων, ξεπερνώντας το επίπεδο των 5,1 μονάδων που ήταν τον Μάρτιο του 2000, στην κορύφωση της φούσκας dot.com.

Την ίδια κατάσταση υποδεικνύουν και άλλοι αντίστοιχοι δείκτης. Για παράδειγμα, ο Χάρτνετ δημοσίευσε επίσης ένα διάγραμμα που δείχνει τον πολλαπλασιαστή κερδών του S&P 500 για το 12μηνο αναλογία τιμής/εκτιμώμενων κερδών σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο). Με εξαίρεση τον Αύγουστο του 2020, βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από την εποχή του dot.com.

Και ο κυκλικά προσαρμοσμένος δείκτης τιμής προς κέρδη Shiller, ο οποίος μετρά τις τρέχουσες τιμές έναντι ενός 10ετούς κυλιόμενου μέσου όρου κερδών, βρίσκεται σε παρόμοια επίπεδα με το 1929, το 2000 και το 2021.

Οι υψηλές αποτιμήσεις αντικατοπτρίζουν υψηλές προσδοκίες για μελλοντικά κέρδη. Μερικές φορές αυτές οι προσδοκίες αποδεικνύονται πολύ υψηλές και οι τιμές σωστές, χωρίς όμως να καταλήγουν σε «φούσκα». Μέχρι στιγμής, πολλές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ξεπερνούν συνεχώς τις προσδοκίες για τα κέρδη, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αισιοδοξία θα μπορούσε να είναι δικαιολογημένη.

Οι αποτιμήσεις όμως αποτελούν επίσης καλύτερους προγνωστικούς δείκτες των μέσων μακροπρόθεσμων αποδόσεων από ό,τι η βραχυπρόθεσμη απόδοση, και οι απόψεις στη Wall Street σχετικά με το πού θα κινηθεί η αγορά τους επόμενους μήνες διίστανται. Αν και συνιστάται προσοχή, πολλοί στρατηγικοί αναλυτές συνεχίζουν να αυξάνουν τους στόχους τιμών για τον S&P 500 στο τέλος του έτους.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ρικ Ρίντερ της BlackRock δήλωσε ότι η αγορά βρίσκεται στο «καλύτερο επενδυτικό περιβάλλον που υπήρξε ποτέ» χάρη σε παράγοντες όπως η ισχυρή ζήτηση για μετοχές, οι επικείμενες μειώσεις επιτοκίων και οι πρόσφατες ενισχύσεις στην παραγωγικότητα και την αύξηση των κερδών.

Ωστόσο, εάν η αγορά αρχίσει να χαλαρώνει, ο Χάρτνετ δήλωσε ότι βλέπει τα ομόλογα και τις μη αμερικανικές μετοχές να ωφελούνται.

Με πληροφορίες από Business Insider