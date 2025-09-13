Η πιο ενεργή εβδομάδα στην αγορά αρχικών δημόσιων εγγραφών – 6 πρεμιέρες συγκέντρωσαν πάνω από 4 δισ.

Η αγορά αρχικών δημόσιων εγγραφών (IPOs) κινήθηκε δυναμικά αυτή την εβδομάδα, με έξι συμφωνίες που συγκέντρωσαν πάνω από 4 δισ. δολάρια, στην πιο ενεργή περίοδο από το 2021.

Στις πιο σημαντικές κινήσεις:

Η Klarna έκανε ένα δυναμικό ντεμπούτο στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τετάρτη, με τη μετοχή της να εκτοξεύεται κατά 30% και να κλείνει σχεδόν 15% πάνω από την τιμή εισαγωγής των 40 δολαρίων ανά μετοχή. Πέτυχε αποτίμηση λίγο πάνω από 15 δισ. δολάρια στη δημόσια εγγραφή της στις ΗΠΑ, γεγονός που αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη σουηδική εταιρεία που βρίσκεται πίσω από την υπηρεσία buy now, pay later.

στο ντεμπούτο της την Πέμπτη στην Wall Street, σημείωσε άνοδο άνω του 24%, με την IPO να συγκεντρώνει συνολικά 787,5 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία κρυπτονομισμάτων και blockchain αποτιμάται πλέον σχεδόν 6,6 δισ. δολάρια. Η μετοχή της Gemini Space Station εκτοξεύτηκε έως και 64%, φτάνοντας στο υψηλό των 45,89 δολαρίων την πρώτη ημέρα της ως εισηγμένη εταιρεία. Η πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, που ίδρυσαν οι δισεκατομμυριούχοι Τάιλερ και Κάμερον Γουίνκλβος, τιμολόγησε την αρχική δημόσια προσφορά της στα 28 δολάρια ανά μετοχή, συγκεντρώνοντας 425 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία αποτιμήθηκε στα 4,4 δισ. δολάρια.

Ενώ πέντε από τις έξι αρχικές δημόσιες εγγραφές αξίας τουλάχιστον 290 εκατ. δολαρίων είχαν τιμές πάνω από τα εύρη που ανακοινώθηκαν στην αγορά, οι επόμενες επιδόσεις κινήθηκαν ως επί το πλείστον χαμηλότερα, ένα σημάδι υγιούς σκεπτικισμού μεταξύ των επενδυτών, το οποίο, σύμφωνα με τους αναλυτές της Wall Street, αποτελεί καλό οιωνό για την αγορά στο μέλλον.

Η μετοχή της Klarna που είχε τη μεγαλύτερη IPO της εβδομάδας σημείωσε διακυμάνσεις μετά την άνοδο της Τετάρτης ενώ η Figure Technology Solutions ολοκλήρωσε τη δεύτερη ημέρα της ανοδικά μετά από ένα ισχυρό ντεμπούτο. Όσον αφορά τη Gemini Space Station αρχικά σημείωσε άνοδο την Παρασκευή καθώς οι επενδυτές συνέρρευσαν στην πλατφόρμα πριν μειώσουν τα κέρδη, ενώ οι Legence και Via Transportation, που υποστηρίζονται από την Blackstone, σημείωσαν πιο μέτρια άνοδο μετά το άνοιγμα κάτω από τις τιμές IPO τους.

Με τις αμερικανικές μετοχές να σημειώνουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, παρόλο που η κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι τέτοια ώστε να επιβάλει μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, οι συμφωνίες αυτής της εβδομάδας αποτελούν βαρόμετρο για το πόσο επιπόλαιη γίνεται η χρηματιστηριακή αγορά, αναφέρει το αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg, προσθέτοντας πως τα μηνύμα είναι ανάμεικτα.

Όλες οι δημόσιες εγγραφές είδαν ισχυρή ζήτηση στην επίσημη διαδικασία πριν από την έναρξη των συναλλαγών, με πολλές να πωλούν μεγαλύτερα μερίδια από αυτά που είχαν αρχικά προσφέρει. Η μέση τιμή εισαγωγής άνοιξε 31% πάνω από την τιμή προσφοράς, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Τα κέρδη από τις συναλλαγές δεν υποδηλώνουν αχαλίνωτο ενθουσιασμό μεταξύ των επενδυτών που αγόρασαν μετοχές. Παρόλα αυτά, η κατάσταση είναι πιο ομαλή σε σύγκριση με προβληματικές συμφωνίες που είδαμε νωρίτερα φέτος, όπως της NIQ Global Intelligence και της Venture Global, οι οποίες παραμένουν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Η σχετική ηρεμία μπορεί να προσελκύσει περισσότερες εταιρείες να εισαχθούν στο χρηματιστήριο, παρόλο που οι επενδυτές παραμένουν κάπως επιλεκτικοί ως προς τις αποτιμήσεις και τα κέρδη.

