Διόρθωσε ανοδικά το δολάριο

Σε άνοδο επέστρεψε χθες το δολάριο, κίνηση που θεωρήθηκε περισσότερο ως διόρθωση μετά την πτώση στη συνεδρίαση της Πέμπτης, εν μέσω προσδοκιών ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων της την επόμενη εβδομάδα.

Το δολάριο ενισχυόταν ενδοσυνεδριακά 0,3% έναντι του γιεν στο 147,66, στη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο σε διάρκεια 10 συνεδριάσεων. Αυτό που σταθεροποίησε το δολάριο ήταν το κοινό ανακοινωθέν ΗΠΑ-Ιαπωνίας ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες θα πρέπει να διαμορφώνονται από την αγορά και ότι οι υπερβολικές διακυμάνσεις και αστάθεια είναι ανεπιθύμητες. Ο δείκτης δολαρίου ενισχυόταν ενδοσυνεδριακά 0,20% στις 97,78 μονάδες. «Η συνολική εικόνα παραμένει αρκετά αρνητική για το δολάριο με βάση αρκετούς παράγοντες, όπως το γεγονός ότι η Fed θα αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια» ανέφερε ο Τζον Βελής, στρατηγικός αναλυτής της BNY στη Νέα Υόρκη.

Το αμερικανικό νόμισμα βρήκε ωστόσο κάποιο στήριγμα στην άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών 10ετών κρατικών ομολόγων.

Το ευρώ υποχώρησε ενδοσυνεδριακά 0,18% έναντι του δολαρίου στο 1,1714, με τους επενδυτές να προσπαθούν να καταλάβουν την επόμενη κίνηση της ΕΚΤ μετά τη συνεδρίαση της Πέμπτης. Τα βλέμματα είναι στραμμένα και στη Γαλλία, για την πορεία των δημοσιονομικών της αλλά εν αναμονή σειράς αξιολογήσεων πιστοληπτικής αξιολόγησης τον Σεπτέμβριο και τους επόμενους μήνες.