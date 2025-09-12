Μεικτές τάσεις στη Wall Street – Στραμμένο στη Fed το βλέμμα των επενδυτών

Με μεικτές τάσεις έκλεισε η Wall Street τη σημερινή συνεδρίαση, με το βλέμμα των επενδυτών στραμμένο στην απόφαση της Federal Reserve την επόμενη εβδομάδα. Τα στοιχεία που έδειξαν εξασθένηση της αγοράς εργασίας παρότι ο πληθωρισμός κλιμακώθηκε τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο, αυξάνουν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων.

Ο Nasdaq ενισχύθηκε 0,44%, για να κλείσει στις 22.141 μονάδες, με ώθηση από την Tesla, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό. Ο S&P 500 δεν βρήκε κατεύθυνση κλείνοντας με οριακή πτώση 0,05% στις 6.584,29 μονάδες, ενώ ο Dow Jones απώλεσε 273,78 μονάδες ή 0,59%. στις 45.834,22 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 ενισχύθηκε 1,7% στην καλύτερη επίδοση από τις αρχές Αυγούστου και στην πέμπτη εβδομάδα ανόδου στη διάρκεια των τελευταίων έξι. Ο Nasdaq κινήθηκε ανοδικά για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα με κέρδη 2,1%, ενώ ο Dow κατέγραψε την πρώτη εβδομάδα με θετικό πρόσημο στη διάρκεια των τελευταίων τριών, ενισχυόμενος 1,1%.

Τα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν αυτή την εβδομάδα στηρίζουν την προοπτική μείωσης των επιτοκίων, αναφέρει ο Μπιλ Νόρθεϊ, διευθυντής επενδύσεων της US Bank Wealth Management. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή ήταν ελαφρώς υψηλότερος του αναμενομένου για τον Αύγουστο, όμως επισκιάστηκε από τα στοιχεία για τις αιτήσεις χορήγησης επιδόματος ανεργίας την εβδομάδα που έληξε στις 6 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζοντας απρόσμενη άνοδο στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο το 2021.

Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με τις καθοδικές αναθεωρήσεις των στατιστικών για την απασχόληση στην αρχή της εβδομάδας, σχηματίζουν εικόνα επιδείνωσης της αγοράς εργασίας, προσθέτει ο Νόρθεϊ. Το χαμηλότερο επίπεδο από το Μάιο άγγιξε και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

«Η Fed δέχεται πιέσεις από δύο αντίθετες κατευθύνσεις – την άνοδο του πληθωρισμού από τη μία και την αδύναμη αγορά εργασίας από την άλλη», δήλωσε ο Μπιλ Άνταμς της Comerica Bank. «Αναμένεται ότι η Fed θα προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες, το ερώτημα είναι πόσο, όχι αν».

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg εκτιμούν ότι οι ρωγμές στην αγορά εργασίας πιθανότατα θα οδηγήσουν τη Fed σε μια σειρά μειώσεων επιτοκίων που θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα. Ο μέσος όρος των απαντήσεων προβλέπει δύο μειώσεις μέχρι το τέλος του έτους, ενώ μια σημαντική μειοψηφία – πάνω από 40% – αναμένει τρεις μειώσεις.

Επίσης, η αγορά αρχικών δημόσιων εγγραφών (IPOs) ανέβασε ταχύτητα αυτή την εβδομάδα, με συμφωνίες που συγκέντρωσαν πάνω από 4 δισ. δολάρια, στην πιο ενεργή περίοδο από το 2021.

Ωστόσο, οι μετοχές των παρασκευαστών εμβολίων κατρακύλησαν μετά από αναφορά ότι οι υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ σχεδιάζουν να συνδέσουν τα εμβόλια κατά της Covid με τους θανάτους περίπου δύο δεκάδων παιδιών.