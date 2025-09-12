Σφυροκόπημα για τις μετοχές των εταιρειών εμβολίων Covid – Φήμες ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα τα συνδέσει με θανάτους παιδιών

Στο στόχαστρο των πωλητών βρίσκονται σήμερα οι μετοχές των εταιρειών που παράγουν εμβόλια κατά της Covid-19 στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Το σήμα για ρευστοποιήσεις έδωσε δημοσίευμα που αναζωπύρωσε φόβους ότι αξιωματούχοι υγείας της κυβέρνησης Τραμπ θα αποδώσουν σε αυτά την ευθύνη για ορισμένους παιδικούς θανάτους.

Σύμφωνα με την Washington Post, που επικαλείται τέσσερις πηγές «ενημερωμένες επί του θέματος», τα ευρήματα της κυβέρνησης φαίνεται να βασίζονται σε ανεπιβεβαίωτες αναφορές στο σύστημα καταγραφής παρενεργειών VAERS του CDC.

Το ίδιο το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων διευκρινίζει ότι η καταγραφή σε VAERS «δεν σημαίνει ότι το εμβόλιο προκάλεσε το συμβάν».

Ελεύθερη πτώση στο ταμπλό

Η είδηση προκάλεσε ισχυρές πιέσεις στη Wall Street:

Η Moderna κατρακυλά 8% σε χαμηλά από τον Μάρτιο του 2020.

κατρακυλά 8% σε χαμηλά από τον Μάρτιο του 2020. Η Pfizer χάνει 3,7%.

χάνει 3,7%. Η BioNTech βυθίζεται 8,4%.

Οι τρεις εταιρείες βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς ανέπτυξαν τα δύο βασικά εμβόλια mRNA (Spikevax και Comirnaty).

Αντίδραση της Moderna

Σε δήλωση προς το MarketWatch, η Moderna τόνισε ότι το Spikevax παρακολουθείται «εξονυχιστικά» από τον FDA αλλά και από 90 εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

«Με περισσότερες από 1 δισ. δόσεις παγκοσμίως, τα συστήματα ελέγχου σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Αυστραλία και Καναδά δεν έχουν εντοπίσει καμία νέα ή αδημοσίευτη ανησυχία ασφάλειας σε παιδιά ή εγκύους», υπογράμμισε η εταιρεία.

Η Pfizer και η BioNTech δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού. Ουδέν σχόλιο από Λευκό Οίκο και υπουργείο Υγείας.

Πολιτικό παρασκήνιο

Το ρεπορτάζ έρχεται μία εβδομάδα μετά τη δημοσίευση της Wall Street Journal ότι ο υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, θα δώσει στη δημοσιότητα έκθεση που συνδέει τη χρήση παρακεταμόλης (Tylenol) κατά την εγκυμοσύνη με αυτισμό στα παιδιά.

Ο Κένεντι δέχθηκε σκληρή κριτική στην Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας για την αναδιοργάνωση του αμερικανικού συστήματος υγείας, περιλαμβανομένης της απομάκρυνσης όλων των μελών της επιτροπής που συμβουλεύει το CDC για την πολιτική εμβολίων.

Τον Αύγουστο, η διοίκηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι σταματά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης φαρμάκων mRNA, καθώς ο Κένεντι αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα των εμβολίων αυτής της τεχνολογίας.