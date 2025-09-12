Λάμπει «επικίνδυνα» ο χρυσός – Πάνω από τα 3.650 δολάρια ανά ουγγιά

Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο καταγράφουν οι τιμές του χρυσού, που την Πέμπτη «σκαρφάλωσαν» σε νέο ιστορικό ρεκόρ, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα ιστορικά επίπεδα του 1980.

Οι τιμές του χρυσού κινούνταν σε αρνητικό έδαφος χθες το απόγευμα, οι απώλειες ωστόσο περιορίστηκαν μετά τα στοιχεία που έδειξαν επιβράδυνση της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ και ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων της Fed.

Η τιμή του χρυσού ξεπέρασε τα 3.650 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 2% αυτή την εβδομάδα, αφού σημείωσε ρεκόρ στη συνεδρίαση της Τρίτης.

Το πρωί της Παρασκευής ο χρυσός συνεχίζει την ανοδική του πορεία, καταγράφοντας τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών. Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού ενισχύεται κατά 0,5% για να διαμορφωθεί στα 3.651.92 ανά ουγγιά.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ κινήθηκε στα αναμενόμενα επίπεδα τον Αύγουστο, δίνοντας περιθώριο στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να προχωρήσει σε χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, μετά μάλιστα από μια σειρά στοίχειων που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την αγορά εργασίας.

Οι traders αναμένουν τουλάχιστον μία μείωση επιτοκίων από τη Fed την επόμενη εβδομάδα και ενδεχομένως ακόμα δύο έως το τέλος του έτους.

Στο μεταξύ, οι αποδόσεις του δολαρίου και του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου έχουν χάσει έδαφος αυτή την εβδομάδα. Το χαμηλότερο κόστος δανεισμού, η πτώση των αποδόσεων και το ασθενέστερο δολάριο συνήθως ωφελούν το πολύτιμο μέταλλο.

Ο χρυσός ενισχύεται σταθερά τα τελευταία τρία χρόνια, με τις ανησυχίες για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας να οδηγούν τους επενδυτές σε ασφαλή καταφύγια. Από τις αρχές του 2025, έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 40%, λόγω του αδύναμου δολαρίου, των μαζικών αγορών από τις κεντρικές τράπεζες, της ήπιας νομισματικής πολιτικής και της αυξημένης αβεβαιότητας παγκοσμίως.

Ο χρυσός έχει επίσης ενισχυθεί από τις πολιτικές παρεμβάσεις που επηρεάζουν τη Fed, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προσπαθεί «να βάλει χέρι» στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα πιέζοντας για αλλαγές στη διοίκησή της, γεγονός που θα μπορούσε να πλήξει την ανεξαρτησία της.

«Δεν απέχει πολύ από τα 3.700 δολάρια… άρα αυτό θα μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Βραχυπρόθεσμα, βλέπουμε κάποια αντίσταση περίπου στα 3.900 δολάρια σύμφωνα με την τεχνική μας ανάλυση, αλλά μακροπρόθεσμα, πιστεύουμε ότι πιθανότατα εξακολουθεί να υποεκτιμάται σε μεγάλο βαθμό από τα περισσότερα ιδρύματα», δήλωσε ο Ryan McIntyre, διευθύνων σύμβουλος της Sprott.