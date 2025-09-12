Πετρέλαιο: Με την όπισθεν οι τιμές – Διχασμένη η αγορά

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου το πρωί της Παρασκευής, συνεχίζοντας στο ίδιο κλίμα που είδαμε την Πέμπτη καθώς οι ανησυχίες για κάμψη της ζήτησης στις ΗΠΑ και για υπερπροσφορά αργού αντιστάθμισαν την ώθηση που είχαν δώσει οι ανησυχίες για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, οι τιμές του μπρεντ ενισχύονται κατά 0,74%, φτάνοντας στα 65,88 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση 0,82%, φτάνοντας στα 61,86 δολάρια.

Η αγορά παραμένει διχασμένη: αφενός η ένταση στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία δημιουργούν φόβους για έλλειψη προσφοράς, αφετέρου η αυξημένη παραγωγή του ΟΠΕΚ+ και τα διογκούμενα αποθέματα δείχνουν υπερπροσφορά, αναφέρε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Τάμας Βάργκα, εξηγώντας την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά.

«Η μάχη κατά του πληθωρισμού (στις ΗΠΑ) δεν φαίνεται να έχει κερδηθεί, γεγονός που μειώνει τις προοπτικές ζήτησης πετρελαίου από τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Ακόμη και η γεωπολιτική αναταραχή δεν καταφέρνει να στηρίξει τις τιμές του πετρελαίου, καθώς τα θεμελιώδη μεγέθη υποδηλώνουν υπερπροσφορά και υποτονική ζήτηση», αναφέρει επίσης η Priyanka Sachdeva της Phillip Nova.

Τα στοιχεία που «βάρυναν» στη ζυγαριά

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη έδειξαν ότι οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων επτά μηνών ενώ παράλληλα καταγράφηκε αύξηση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, διατηρώντας υψηλές τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα μειώσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για πετρέλαιο.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο έως και 2% αυτή την εβδομάδα λόγω της πιθανότητας διαταραχών στην παραγωγή ή στις εμπορικές ροές από συγκρούσεις και πόλεμο, αλλά οι δείκτες αναφοράς άρχισαν να υποχωρούν την Πέμπτη και έκτοτε έχουν «σβήσει» τα κέρδη της εβδομάδας.

Οι απώλειες ξεκίνησαν όταν ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανέφερε στη μηνιαία έκθεσή του ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα αυξηθεί ταχύτερα από το αναμενόμενο φέτος λόγω των προγραμματισμένων αυξήσεων της παραγωγής από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και συμμάχους όπως η Ρωσία.

Πάντως ο ΟΠΕΚ, στη δική του έκθεση, δεν προχώρησε σε καμία αλλαγή στις σχετικά υψηλές προβλέψεις του για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου για το 2025 και το 2026, υποστηρίζοντας ότι η παγκόσμια οικονομία διατηρεί μια σταθερή τάση ανάπτυξης.