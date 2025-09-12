Θύμα… ανεργίας το δολάριο

Πτωτικά κινήθηκε χθες το δολάριο στον απόηχο των στοιχείων για τον πληθωρισμό Αυγούστου στις ΗΠΑ, τα οποία παρότι υψηλότερα σε σχέση με τον Ιούλιο, επισκιάστηκαν από τα χειρότερα του αναμενομένου στοιχεία για τις αιτήσεις χορήγησης ανεργίας, τα οποία διατήρησαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed την επόμενη εβδομάδα.

Ο δείκτης δολαρίου υποχώρησε 0,22% στις 97,60 μονάδες, ενώ έναντι του γιεν το αμερικανικό νόμισμα σημείωσε μικρή πτώση διαμορφούμενο στο 147,42. Από την άλλη, το ευρώ ενισχύθηκε 0,3% έναντι του δολαρίου με την ισοτιμία στο 1,1732.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε 0,4% σε μηνιαία βάση, από 0,2% τον Ιούλιο, ενώ σε ετήσια έφθασε στο 2,9% από 2,7%. Ωστόσο, οι νέες αιτήσεις για χορήγηση επιδόματος ανεργίας αυξήθηκαν κατά 27.000 την εβδομάδα έως τις 6 Σεπτεμβρίου στις 263.000, τη στιγμή που οικονομολόγοι περίμεναν 235.000. Η ανησυχία για την αγορά εργασίας έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες, ειδικά μετά τη μεγάλη προς τα κάτω αναθεώρηση των προηγούμενων μηνών, αλλά και τα αδύναμα στοιχεία του Αυγούστου.

Επίσης, το δολάριο υποχώρησε 0,3% έναντι του ελβετικού φράγκου, ενώ η στερλίνα κέρδισε 0,2% διαμορφούμενη στο 1,3552 έναντι του δολαρίου.