Σε ιστορικά υψηλά έκλεισε η Wall Street εν μέσω προσδοκιών για μείωση επιτοκίων από τη Fed

Σε επίπεδα ρεκόρ έκλεισαν τη σημερινή συνεδρίαση και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, χάρη στα κέρδη των μετοχών της Tesla και της Micron Technology, ενώ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την ανεργία στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Φέντεραλ Ριζέρβ θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας.

Οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περαιτέρω τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο, με τον ταχύτερο ρυθμό στη διάρκεια των τελευταίων επτά μηνών.

Ξεχωριστά στοιχεία έδειξαν οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 6 Σεπτεμβρίου ανήλθαν στις 263.000, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο σχεδόν τετραετίας.

«Ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος… Είτε το ονομάζουμε στασιμοπληθωρισμό είτε όχι, οι ορισμοί διαφέρουν. Αλλά σίγουρα διανύουμε μια περίοδο ασυνήθιστη σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, καθώς η αγορά εργασίας επιβραδύνεται σημαντικά, ενώ ο πληθωρισμός δεν ακολουθεί», δήλωσε η Άτσι Σεθ, επικεφαλής πιστοληπτικής αξιολόγησης της Moody’s στη Νέα Υόρκη.

Η Σεθ προβλέπει ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης την επόμενη εβδομάδα, και επιπλέον 25 μονάδες έως το τέλος του έτους.

Οι συναλλαγές στα προθεσμιακά συμβόλαια δείχνουν ότι οι επενδυτές θεωρούν σίγουρη μια μείωση κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης στην επερχόμενη συνεδρίαση της Fed, με πιθανότητα περίπου 7% για μείωση 50 μονάδων βάσης.

Ο Dow Jones έκλεισε τη συνεδρίαση με άνοδο 617 μονάδων ή 1,36% στις 46.108 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,85% στις 6.587,47 μονάδες. Ο Nasdaq κατέγραψε κέρδη 0,72% στις 22.043,08 μονάδες. Και οι τρεις δείκτες κατέγραψαν ιστορικά υψηλά στη διάρκεια της συνεδρίασης και έκλεισαν σε ιστορικά υψηλά.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Αύγουστο ήταν υψηλότερος του αναμενόμενου σε μηνιαία βάση, αλλά σύμφωνος με τις προσδοκίες σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS), ο δείκτης CPI αυξήθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση, έναντι 0,3% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι, ενώ σε ετήσια βάση, αυξήθηκε κατά 2,9%, όπως είχε προβλεφθεί.

Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,3% τον Αύγουστο και κατά 3,1% σε ετήσια βάση. Και οι δύο αυτές τιμές ήταν σύμφωνες με τις προβλέψεις ων αναλυτών.

Την ίδια στιγμή, η αγορά εργασίας έδωσε ένα ακόμη σημάδι επιβράδυνσης, καθώς οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας σημείωσαν απρόσμενη αύξηση, μετά και την πρόσφατη υποβάθμιση των στοιχείων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Οι εργαζόμενοι που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 6 Σεπτεμβρίου ανήλθαν στους 263.000, αυξημένοι κατά 27.000 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2021. Ο αριθμός ήταν πολύ υψηλότερος από τις προβλέψεις για 235.000 αιτήσεις.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών 10ετών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν στο 4% μετά τη δημοσίευση των παραπάνω στοιχείων.

«Το κλειδί είναι να παρακολουθείτε την απόδοση του 10ετούς. Αν δούμε “3 μπροστά”, τότε η αγορά μπορεί να ξεκινήσει ράλι», δήλωσε ο Jay Woods, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στη Freedom Capital Markets.