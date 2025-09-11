Χρηματιστήριο: Κέρδη με… μέτρο στην Αθήνα – Έλαμψαν οι ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και ΕΛΠΕ

Έως το τέλος διατήρησαν το προβάδισμα οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να «ψαλιδίζει» περαιτέρω την απόσταση από την επόμενη αντίσταση των 2.050 μονάδων, λαμβάνοντας ώθηση κι από το θετικό κλίμα στη Wall Street.

Παρ’ όλα αυτά, για ακόμη μία φορά, η μεταβλητότητα συνέχισε να αποτελεί «σύντροφο» της ελληνικής αγοράς, η οποία ούτε δοκιμάζει να προσεγγίσει τα υψηλά του Αυγούστου (2.126 μονάδες), αλλά ούτε εγκαταλείπει το ψυχολογικό οχυρό των 2.000 μονάδων.

Πιο συγκεκριμένα, στην 4η συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε επιφυλακτική αύξηση κατά +0,43% και διαμορφώθηκε στις 2.040,30 μονάδες, κερδίζοντας περίπου εννέα μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (2.031,51 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 18 μονάδες (από 2.026,81 έως 2.044,20 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 199,0 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 30,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η Helleniq Energy έκανε μίνι άλμα κατά περίπου +4% και επέστρεψε στα 8,6 ευρώ, χάρη στις ανακοινώσεις για τους υδρογονάνθρακες στα νότια της Κρήτης, ενώ οι Πειραιώς και Εθνική αυξήθηκαν κατά τουλάχιστον +1%. Ράλι στο +5% πραγματοποίησε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, μετά τα ισχυρά μεγέθη του α’ εξαμήνου.

Σε θετικό έδαφος οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, παρά την πρωινή μεταβλητότητα, κατάφερε να διατηρήσει τον θετικό βηματισμό, με αποτέλεσμα να τερματίσει στο +0,43% και τις 2.223 μονάδες.

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας διευρύνθηκε στο +1,41% και τα 12,27 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς ακολούθησε στο +1,01% και τα 6,97 ευρώ, η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύτηκε στο -0,12% και τα 3,244 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank μειώθηκε στο -0,72% και τα 3,468 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου κινήθηκε πτωτικά στο -0,27% και τα 7,48 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να συσσωρεύει στο +0,61% και τα 8,19 ευρώ. Στο +3,81% και το 1,526 ευρώ έκλεισε η μετοχή της Credia Bank, εν αναμονή του deal με την HSBC Μάλτας.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,40% και 5.136 μονάδες), η μετοχή της Helleniq Energy «πέταξε» στο +3,99% και τα 8,6 ευρώ, πλησιάζοντας τις περσινές «κορυφές» (8,8 ευρώ), χάρη στις θετικές εξελίξεις γύρω από το ζήτημα των υδρογονανθράκων, με την εισηγμένη να «κατεβαίνει» μαζί με τη Chevron στους διαγωνισμούς για τα τεμάχια νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Σημαντική άνοδο στο +5,21% και τα 2,825 ευρώ εμφάνισε η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (νέο υψηλό 17 ετών), καθώς τα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου επιβεβαίωσαν την ανοδική πορεία. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 70,8 εκατ. ευρώ έναντι 46,9 εκατ. ευρώ πέρυσι. Αύξηση κατεγράφη και στα EBITDA, αλλά και στον τζίρο, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 629 εκατ. ευρώ από 740 εκατ. ευρώ προηγουμένως. Όφελος κατέγραψε και η μετοχή της Viohalco, η οποία τερμάτισε στο +3,45% και τα 6,6 ευρώ. Lamda, Titan Cement, Aegean και Motor Oil βρέθηκαν άνω του +1%. «Φρένο» στο 4ήμερο πτωτικό σερί πάτησε η μετοχή της Metlen, η οποία διαπραγματεύτηκε στο +0,49% και τα 51,45 ευρώ, χάρη στη νέα τιμή – στόχο της Alpha Finance (71 ευρώ).

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,85% και 2.920 μονάδες), η μετοχή της Fourlis ανέκαμψε στο +2,4% και τα 4,56 ευρώ, αφήνοντας πίσω το χθεσινό -3,9%. Την ίδια ώρα, η τιμή της Ελλάκτωρ έκλεισε στο +1,6% και το 1,396 ευρώ, καθώς η διοίκηση ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του deal πώλησης του project Γούρνες στην Dimand έναντι 40,1 εκατ. ευρώ. Σχετικά με τα ακίνητα για το project Καμπά, οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών συμφωνήθηκε να παραταθούν έως τα τέλη του έτους. ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Noval, Πλαστικά Θράκης, Quest, Profile, Autohellas και ΟΛΘ αυξήθηκαν κατά έως -2%. Αντίθετα, η μετοχή της ΕΧΑΕ περιορίστηκε στο -0,8% και τα 6,9 ευρώ εν αναμονή του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια πρόταση της Euronext. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην Orilina, η οποία «έκοψε» το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα του 0,024 ευρώ/μετοχή (dividend yield 2,9%), με αποτέλεσμα να συρρικνωθεί στο -1,1% κα το 0,83 ευρώ. Ο τίτλος της Ανδρομέδα, από την πλευρά του, διευρύνθηκε στο +2,22% και τα 7,36 ευρώ, χάρη αφενός στα βελτιωμένα μεγέθη του εξαμήνου, αφετέρου στο έξτρα μέρισμα του 0,25 ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 75 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 30 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 16 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 144,5 δισ. ευρώ.

Στο «περίμενε» η Λεωφόρος Αθηνών

Μπορεί ο Γενικός Δείκτης να έκλεισε ανοδικά στην περιοχή των 2.040 μονάδων, αλλά η εικόνα στο Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει υποτονική, με το trading να εξελίσσεται σ’ ένα στενό εύρος.

Ο βασικός δείκτης από τη μία πλευρά έχει ως προσωρινό «ταβάνι» τις 2.050 μονάδες, από την άλλη πλευρά έχει ως βάση τις 2.000 μονάδες, οι οποίες παραμένουν απαραβίαστες από τις αρχές του Αυγούστου.

Οι επενδυτές, όπως δείχνει η διακύμανση των τελευταίων εβδομάδων, έχουν σηκώσει το πόδι από το γκάζι, προτιμώντας είτε τη συσσώρευση δυνάμεων στα τρέχοντα επίπεδα είτε την επιλεκτική ρευστοποίηση των φετινών κερδών (+37%).

Κάπως έτσι, ο Γενικός Δείκτης έχει εγκλωβιστεί σ’ ένα στενό εύρος, με αποτέλεσμα να απαιτείται ένας «φρέσκος» καταλύτης, προκειμένου να δούμε ξανά τα ρεκόρ 15ετίας των 2.126 μονάδων.

Βέβαια, ας έχουμε υπόψη ότι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα και οι δεδομένοι κίνδυνοι στο εξωτερικό δεν αποκλείουν το σενάριο μιας περαιτέρω διολίσθησης ακόμη και κάτω του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων.

Η προσοχή των επενδυτών, την ίδια στιγμή, στρέφεται στα νέα οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων, καθώς χθες ήταν οι σειρά των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και Ανδρομέδα να κάνουν γνωστές τις επιδόσεις του α’ εξαμήνου.

Επίσης, μην ξεχνάμε τις επιχειρηματικές εξελίξεις σε Aktor Group (ακύρωσε το deal με την Prodea) αλλά και σε Ελλάκτωρ (ολοκλήρωσε την πώληση του ακινήτου Γούρνες στην Dimand).

Από σήμερα, επιπλέον, η μετοχή της Orilina διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο ετήσιο μέρισμα του 0,024 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε dividend yield 2,9%.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στη νέα απόφαση της ΕΚΤ, η οποία αφενός διατήρησε τα επιτόκια στα τρέχοντα επίπεδα του 2%, αφετέρου αναβάθμισε τους στόχους για την οικονομική ανάπτυξη.

Στο επίκεντρο τίθενται και τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών του Αυγούστου στις ΗΠΑ, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,9% σε ετήσιο επίπεδο και στο 0,4% σε μηνιαίο επίπεδο (εκτιμήσεις για 2,9% και 0,3% αντίστοιχα). Παρ’ όλα αυτά, οι αναλυτές δεν θεωρούν ότι τα παραπάνω θα αλλάξουν τον προγραμματισμό της Fed για μείωση επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται ήπια στο +0,53% και τις 555 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να συσσωρεύει δυνάμεις στο +0,48% και τις 23.746 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Dow Jones «τρέχει» με +470 μονάδες (+1%), σκαρφαλώνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό (45.962 μονάδες). Στο +0,5% και τις 6.569 μονάδες ακολουθεί ο S&P 500.

