Χρηματιστήριο: Ξανά εταιρεία του… δισεκατομμυρίου η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008 αναρριχάται η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η οποία χθες διάσπασε την αντίσταση των 2,8 ευρώ.

Τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου δημιουργούν την «τέλεια συνθήκη», προκειμένου η εισηγμένη να συνεχίσει το «τρέξιμο» μέσα στο 2025.

Μην ξεχνάμε ότι η αποτίμηση ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ, με τη φετινή άνοδο να υπερβαίνει το +47%.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)