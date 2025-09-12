Logo Image

Χρηματιστήριο: Ξανά εταιρεία του… δισεκατομμυρίου η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Ξανά εταιρεία του… δισεκατομμυρίου η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Νέα υψηλά 17 ετών για τη μετοχή

Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008 αναρριχάται η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η οποία χθες διάσπασε την αντίσταση των 2,8 ευρώ.

Τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου δημιουργούν την «τέλεια συνθήκη», προκειμένου η εισηγμένη να συνεχίσει το «τρέξιμο» μέσα στο 2025.

Μην ξεχνάμε ότι η αποτίμηση ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ, με τη φετινή άνοδο να υπερβαίνει το +47%. 

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube