Χρηματιστήριο: Κάνει… μπαμ το discount στην Ανδρομέδα

Σημαντικό discount φαίνεται ότι έχει η μετοχή της Alpha Trust Ανδρομέδα, δεδομένου ότι η εσωτερική λογιστική αξία υπολογίζεται σε 9,28 ευρώ/μετοχή.

Παρά τη χθεσινή άνοδο στο ταμπλό, η τιμή συνεχίζει να «παίζει» κάτω των 7,4 ευρώ, κάτι που μεταφράζεται σε «έκπτωση» τουλάχιστον -20%.

Μην ξεχνάμε, επίσης, ότι η διοίκηση πρόκειται να μοιράσει έξτρα μέρισμα 0,25 ευρώ/μετοχή από τα κέρδη προηγούμενων ετών, με δυνατότητα επανεπένδυσης.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)