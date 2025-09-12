Logo Image

Χρηματιστήριο: Κάνει… μπαμ το discount στην Ανδρομέδα

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

EUROKINISSI/ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ

Στα 9,28 ευρώ/μετοχή η NAV

Σημαντικό discount φαίνεται ότι έχει η μετοχή της Alpha Trust Ανδρομέδα, δεδομένου ότι η εσωτερική λογιστική αξία υπολογίζεται σε 9,28 ευρώ/μετοχή.

Παρά τη χθεσινή άνοδο στο ταμπλό, η τιμή συνεχίζει να «παίζει» κάτω των 7,4 ευρώ, κάτι που μεταφράζεται σε «έκπτωση» τουλάχιστον -20%.

Μην ξεχνάμε, επίσης, ότι η διοίκηση πρόκειται να μοιράσει έξτρα μέρισμα 0,25 ευρώ/μετοχή από τα κέρδη προηγούμενων ετών, με δυνατότητα επανεπένδυσης.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

