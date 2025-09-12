Χρηματιστήριο: Ο πρώτος αναλυτής που βλέπει τη Metlen άνω των 70 ευρώ

Ο πρώτος αναλυτής, ο οποίος βλέπει τη Metlen άνω του φράγματος των 70 ευρώ, γίνεται η Alpha Finance.

Το νέο report βάζει τον πήχη στα 71 ευρώ σε βάθος 12μήνου, κάτι που ενσωματώνει περιθώριο ανόδου της τάξης του +40%.

Ρόλο «game changer» επιτελεί η αναθεώρηση των στόχων για τα οικονομικά μεγέθη, με τη χρηματιστηριακή να θεωρεί εφικτή την επίτευξη EBITDA 2 δισ. ευρώ και καθαρών κερδών 1,1 δισ. ευρώ έως το 2028.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)