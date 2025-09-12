Logo Image

Χρηματιστήριο: Ο πρώτος αναλυτής που βλέπει τη Metlen άνω των 70 ευρώ

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Ο πρώτος αναλυτής που βλέπει τη Metlen άνω των 70 ευρώ

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Αλέξανδρος Μπελτές

Περιθώριο ανόδου +40%

Ο πρώτος αναλυτής, ο οποίος βλέπει τη Metlen άνω του φράγματος των 70 ευρώ, γίνεται η Alpha Finance.

Το νέο report βάζει τον πήχη στα 71 ευρώ σε βάθος 12μήνου, κάτι που ενσωματώνει περιθώριο ανόδου της τάξης του +40%.

Ρόλο «game changer» επιτελεί η αναθεώρηση των στόχων για τα οικονομικά μεγέθη, με τη χρηματιστηριακή να θεωρεί εφικτή την επίτευξη EBITDA 2 δισ. ευρώ και καθαρών κερδών 1,1 δισ. ευρώ έως το 2028.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube